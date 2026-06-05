陳其邁明出席墜樓教師追思會 拍板改革校事會議、增法律後援
高雄市上月25日發生國小資深教師墜樓身亡，引發家長濫訴、管教衝突及行政壓力等討論，教育局今天召開校園親師生溝通調處機制研商會議，邀兩大教師團體、校長協會共商師生爭議處理機制，希望改革校事會議制度，減輕第一線教師壓力。家屬訂於明早在龍巖高雄會館為教師舉行追思告別會，市長陳其邁將出席致意。
在教育界深耕逾33年的自然科資深教師，教學認真、指導科展年年拿獎，深受家長學生愛戴，今年3月突以個人因素請長假3個月，上月返校處理科展事務，卻不明原因從學校中庭墜樓身亡。
教師墜樓案後，家屬發文質疑教師長期承受沉重壓力，教師團體、代理教師工會也接連發聲，呼籲正視第一線教師面臨的管教、申訴及行政負擔問題。
事件延燒多日，市長陳其邁除指示教育局提出改革方案，包括成立教師支持諮詢委員會、改革校事會議制度，也希望強化教師心理與法律支持系統，透過建立更完善的溝通與協助機制，減輕第一線教師壓力，避免類似憾事再次發生。
教育局表示，過去校園發生親師生爭議時，常常很快就進入正式調查程序，不但耗費大量行政資源，也容易讓衝突升高，因此，校事會議改革主軸將以建立「先溝通、後調查」調處機制為核心理念。
在爭議發生初期透過協調、理性對話來化解問題，必要時引進心理、輔導、法律等專業人員協助，避免案件一開始就進入調查程序。
另外規畫編列專案預算，提供教師法律諮詢服務，讓老師在面對申訴、檢舉或相關爭議時，可以獲得專業法律協助，不必獨自面對壓力。
更重要是整合學輔、校安等資源建立單一服務窗口，協助學校處理各類校園事件，透過工作坊及研習提升學校危機處理與溝通能力。
教育局強調，將以「溝通先行」和「法律後援」雙軌並行推動改革，兼顧教師權益保障與親師生溝通需求，營造更友善、安心的校園環境。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。