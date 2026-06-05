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張立人重返高雄 「RE：戰鬥之城」內惟藝術中心登場

中央社／ 高雄5日電

高雄內惟藝術中心首度攜手台電公共藝術，推出展覽「RE：戰鬥之城」，邀請2009年高雄獎得主、藝術家張立人重返高雄展出代表作系列，展至10月26日。

內惟藝術中心今天舉行記者會，展覽除重現去年於北師美術館創下開館觀展紀錄的「戰鬥之城．終」，也首度公開「戰鬥之城」第一部作品「台灣之光（二周目）」，帶領觀眾走入藝術家歷時14年建構的多重世界觀。

高雄市立美術館館長顏名宏表示，張立人於2009年以改編西洋名畫的小尺幅動畫短片「古典小電影1-4」系列獲得高雄獎肯定，作品以幽默反諷方式呈現次文化世代觀點。

顏名宏說，張立人獲獎後從2010年起投入「戰鬥之城」系列創作，歷時14年完成動畫影片與漫畫作品，從劇本、拍攝、配音到場景與紙偶製作，皆由藝術家一手包辦，展現高度個人創作風格。

顏名宏指出，去年「戰鬥之城．終」在北師美術館展出時創下觀展紀錄，此次能回到高雄，以「RE：戰鬥之城」形式重新展出，別具意義，也感謝台灣電力公司支持公共藝術與藝術家創作。

張立人表示，「戰鬥之城」創作歷程是一場對藝術本質的探尋，內惟藝術中心位處城市新舊交界，與作品中記憶裡逐漸變化的城市樣貌相似。此次展覽是在過往作品基礎上重新回望與修整，聚焦「戰鬥之城」建構出的世界觀，在回溯與翻新之間，形成與現實世界的多重對照。

台電營建處組長陳群達表示，台電除肩負穩定供電責任，也希望讓藝術能量持續被看見；台電公共藝術在「戰鬥之城」尚未爆紅前就完成典藏，這也顯示長期支持藝術發展的用心，期待此次展覽在高雄順利推廣。

主辦單位表示，展覽免費參觀，民眾可事先線上預約快速入場，也可現場排隊參觀；明天開展當天將安排藝術家與策展人導覽活動，邀請民眾一同探索張立人藝術世界。

高雄 公共藝術 藝術家

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