高捷擬向東延伸 串聯九曲堂、佛陀紀念館及旗山

高雄捷運路網規劃向東延伸，捷運局表示，推動東高雄路網，未來將以台鐵九曲堂站為銜接節點，沿台29線串聯佛陀紀念館、大樹及旗山地區。

高雄市捷運工程局今天發布新聞稿表示，捷運整體路網正依交通部原核備路網檢討更新，東高雄地區已納入銜接佛陀紀念館構想，未來搭乘台鐵由九曲堂銜接捷運系統，沿台29線至佛陀紀念館、大樹及旗山生活圈，完善目前以公路運輸為主的交通服務體系。

捷運局表示，未來路網也將評估由捷運紫線延伸，沿台22線與台29線往東發展，串接佛陀紀念館及周邊區域，進一步連結北高雄產業聚落，形成跨都會區與東高雄間的完整軌道運輸走廊，強化旗山、美濃、大樹等地與高雄都會核心區交通聯繫。

捷運局長吳嘉昌表示，隨著南部半導體S廊帶及「大南方新矽谷推動方案」持續發展，高雄產業布局逐步擴展，東高雄除擁有佛光山佛陀紀念館等國際級觀光資源，也在區域均衡發展上扮演重要角色，透過捷運路網向東延伸，可望滿足多元交通需求。

捷運局強調，捷運建設屬長期基礎工程，未來將依運輸需求、地區發展、財務可行性及中央審議程序穩健推動；後續大樹、旗山等地區將透過紫線延伸與整體路網規劃逐步串聯，朝向完善高雄大眾運輸系統目標邁進，讓捷運服務由都會核心向東高雄延伸。