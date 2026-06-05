新北市民家族旅遊住墾丁福華 抽中百萬名車直呼「真的嗎？」

推動屏東觀光，屏東縣府交旅處今年5月起展開「屏東旅遊購GO節」5月起展開為期6個月活動，每月抽出一輛百萬休旅車CR-V等眾多好禮，首月吸引大量旅客參與，累積上傳登錄金額突破1千萬元，創造逾2.1億元觀光產值，縣長周春米今5日抽出第一輛CR-V，幸運得主是新北市鄭小姐，家族20多人到墾丁旅遊3天2夜，住宿福華飯店消費16.6萬元，接到電話時驚呼「真的嗎？」，還要再來屏東玩。

屏東旅遊購GO節首場直播抽獎活動今5日登場，縣長周春米抽出首波最大獎，來自新北市鄭小姐抱走市值百萬元的Honda新款CR-V汽車，成為活動首波最大贏家。周春米說，活動持續至10月31日，入住屏東33鄉鎮市合作旅宿就可參加抽獎，就有機會將百萬汽車開回家。

周春米說，屏東旅遊購GO節邁入第二年，去年慶祝恆春建城150周年，活動範圍限縮恆春半島，今年擴大到全屏東縣33鄉鎮市，5月1日上線後，大量旅客參與，一個月累積登錄金額破1千萬元、觀光產值逾2億元，帶動旅遊熱度，讓更多旅客感受屏東魅力。

抽獎活動在律師見證，全程直播，並公開、公平進行，5月入住墾丁福華渡假飯店的鄭小姐抱走最大獎。不過連撥兩通電話皆未接通，幸好鄭小姐即時回電，聽到縣長周春米致電祝賀讓她驚呼「真的嗎？」，縣長回應「真的，不是詐騙！」，現場觀眾報以熱烈掌聲，為活動掀起高潮。

鄭小姐與親友20多名入住墾丁福華飯店，共訂8間房，3天2夜住宿金額約16萬6千元。「屏東旅遊購GO節」單筆消費金額滿1000元，就可獲1組抽獎序號，鄭小姐獲得166組序號。她表示，接到電話後興奮到發抖，知道今天有直播，因為自己的序號組數較多，有心理準備可能會中獎，但沒想到是最大獎，頻頻表達感謝。

交旅處表示，屏東旅遊購GO節整合觀光、住宿與消費整體行銷策略，透過「住一晚、玩多點、抽大獎」的機制，鼓勵旅客深入體驗屏東，感受在地風情與人文魅力，接下來屏東還有許多精彩活動，黑鮪魚文化觀光季、12條單車路線「騎來屏東玩」，還有屏東縣立美術館、東港王船文化館、看海美術館等三大藝文場館。

交旅處表示，活動串聯縣內觀光資源與產業鏈，合作旅宿及好康優惠夥伴超過450家，涵蓋飯店民宿、餐飲美食、觀光景點及伴手禮業者，提供多元優惠方案，打造完整旅遊消費場域，讓民眾從住宿延伸至各項旅遊體驗，全面提升旅遊效益。

活動持續到10月底，採「月月抽獎」辦理，後續還抽出5輛汽車，另有電動機車、家電、iPhone、iPad等多項好禮。