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屏東縣毛孩登記超越幼兒 議員批寵物公園不足

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣動物之家位在麟洛鄉，設有縣內第二座寵物公園，已經完工等待驗收，縣議員陳揚認為，樹木綠蔭不夠。圖／縣議員陳揚提供
屏東縣動物之家位在麟洛鄉，設有縣內第二座寵物公園，已經完工等待驗收，縣議員陳揚認為，樹木綠蔭不夠。圖／縣議員陳揚提供

屏東縣毛小孩登記是非六都最多，縣內寵物公園內僅一座河濱寵物公園，歷經颱風吹毀後，終在去年底完工也已驗收完成。動物之家的第二座寵物公園，雖然已完工但尚未驗收，無綠蔭，多名縣議員認為，寵物公園選址應增加。另外也關注毛小孩長照與身後事，農業處長李永文則回，毛小孩殯葬管理面臨「灰色地帶」，會再研議。

屏東縣犬貓數量總計8萬9382隻，但是屏東縣0到14歲人口數7萬8127人，毛小孩數量已高過幼年人口數。縣議會農業處今議會業務報告與質詢，縣議員梁育慈、陳揚、許馨勻關注寵物議題。

許馨勻表示，毛孩們人生的下半場與身後事是飼主與公部門須面對課題，全台有多縣市推出「寵物長照」政策，針對七歲以上高齡、癱瘓或慢性失能的犬貓，提供客製化的日常照護與醫療復健，新北市有長照動物終身免醫療、特定寵物長照機構認證等。

許馨勻說，屏東縣卻遲不見相關政策，連「屏東縣寵物屍體及寵物生命紀念業管理自治條例」也拖延兩年多，至今未完成。農業處不推相關政策「害怕衍生棄養潮潮」，她建議試辦「條件式長照與喘息補助」、建立「縣級長照能力提升計畫」。

梁育慈、陳揚都表示，屏東縣只有一座寵物公園太少，設施不足，可參考其他縣市做法，在大型或社區公園打造「寵物活動區」，提升使用量能。陳揚提到，第二座寵物公園位在動物之家內，雖已完工，但是綠蔭太少。

農業處表示，寵物長照會參考其他縣市推動經驗，並考量縣內的行政資源與實際需求，研議評估可行性；寵物身後事，尚無業者通過審查，若縣民有寵物殯葬需求，可交由清潔隊垃圾車協助處理，或可交由動物之家。

農業處表示，河濱寵物公園去年底完工並重啟。市區土地取得不易，若另覓完整基地新設大型寵物公園，涉及土地、經費及後續管理等因素，推動難度較高。議員提「公園中的公園」將盤點適合場域研議評估。

屏東縣動物之家位在麟洛鄉，設有縣內第二座寵物公園，已經完工等待驗收，縣議員陳揚認為，樹木綠蔭不夠。圖／縣議員陳揚提供
屏東縣動物之家位在麟洛鄉，設有縣內第二座寵物公園，已經完工等待驗收，縣議員陳揚認為，樹木綠蔭不夠。圖／縣議員陳揚提供

屏東縣 毛小孩 寵物公園

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