高雄大雨這條巷弄成小河 轎車濺起高水花、機車騎士呆立路邊傻眼

受低氣壓影響，高雄地區今降下間歇性大雨，傍晚下班尖峰時段，位於仁武區澄觀路一段152巷33弄路口，嚴重積水，路面成河，路過轎車濺起高高水花，有機車冒險強行通過，有機車騎士怕車熄火，呆立路邊「望河興嘆」。

高雄今天下午降下間歇性大雨，臉書社團{仁武人}※大小事貼文並附上影片，指澄觀路一段152巷33弄路口，嚴重積水，請路過民眾小心。只見影片中的畫面是柏油路成一片河，不少轎車駛過，濺起高高水花，還有穿雨衣的機車騎士涉險經過。

兩名機車騎士怕車子熄火拋錨，無法回家，只能在路邊呆立；有網友看到貼文及積水畫面，感嘆地指，「我上下班每天要走的路，每次下雨都要過河」、「剛剛路過，澄清湖後門多處積水，腳踝深」。

有網友則表示，「那條路的坑洞都大的可怕，上次有一個阿桑還差點雷殘」、「要改叫來仁武玩水嘍」、「這點雨就淹」。

高雄傍晚大雨，澄觀路一段152巷33弄路口嚴重積水，機車騎士冒險涉水經過。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事

高雄傍晚大雨，澄觀路一段152巷33弄路口嚴重積水，路過轎車濺起高高水花。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事

高雄傍晚大雨，澄觀路一段152巷33弄路口嚴重積水，路過轎車濺起高高水花。圖／取自臉書社團{仁武人}※大小事