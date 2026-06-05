陸委會喊禁參加海峽論壇 金門縣府：尊重中央決定但盼維持正常交流

中國大陸即將於6月13日在廈門舉辦第18屆海峽論壇，陸委會昨日宣布禁止中央機關及地方政府人員參與相關活動，並呼籲各界避免配合中共對台統戰敘事。對此，金門縣政府今天表示，早在陸委會宣布前，就已依規定向中央提出申請，由副縣長陳祥麟率團赴廈門參加論壇，目前一切靜待、尊重中央的決定。

副縣長陳祥麟表示，海峽論壇已舉辦多年，歷年來金門縣政府均有組團參與，今年在陸委會昨日發布相關限制措施前，其實縣府即已完成申請程序，提報由他代表縣長陳福海率團赴會，同行人員包括產業發展處、觀光處等相關局處人員，約6人參與。

陳祥麟指出，是否核准赴陸參加論壇，屬中央主管機關權責，縣府將依規定辦理並靜待中央決定。他表示，此次是應大陸方面邀請，縣長陳福海指派他代表出席，一切均依現行程序進行。

陳祥麟也表示，海峽論壇歷經多年發展，涵蓋青年、文化、觀光、產業及基層交流等多元領域，參與對象不僅限於小三通相關事務，也包括台灣各地方政府、產業界及民間團體都會參加，範圍相當大。

陳祥麟進一步指出，金門與各縣市不同的是，金門與大陸長期維持密切交流，自小三通開放25年來，雙方透過各種管道持續互動，過程中不少涉及民生、交通及產業發展等問題，都曾透過兩岸的交流協商獲得改善與解決。

他強調，金門作為兩岸交流前線，希望透過正常、務實且和平的交流方式，持續推動問題解決與區域發展，相關交流活動也應回歸實務層面來看待。