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屏東九棚衝浪基地淨灘 815公斤海廢種類多

中央社／ 屏東縣5日電

響應世界環境日及國家海洋日，屏東環保局今天號召公私13個單位、逾200名參與者，在滿州鄉九棚衝浪基地淨灘，從海岸至海底，清出種類繁多海廢共815公斤。

屏東縣長周春米呼籲，親近海洋時應落實「垃圾不落地、減塑新生活」，從日常生活減少一次性塑膠用品使用、做好垃圾分類及資源回收，共同改善海洋污染。守護海洋不只是政府責任，更需要全民共同參與，縣府持續推動淨海淨灘及環境教育工作，與民眾共同攜手打造潔淨、安全且永續海洋環境，為下一代留下珍貴藍色資產。

屏東縣環保局今天新聞稿表示，「九棚集結－2026屏東縣夏季淨海淨灘挺海洋」活動，共號召公私13個單位、超過200名熱情參與者，在滿州鄉九棚衝浪基地，以實際行動守護屏東珍貴海洋環境，共清除約815公斤海洋廢棄物。

環保局表示，海洋廢棄物問題相當嚴重，尤其塑膠垃圾不易腐爛，進入海洋後不僅破壞海岸景觀，更可能被海洋生物誤食，進一步透過食物鏈累積，最終影響人體健康與生態平衡。此次活動清理出海洋廢棄物種類繁多，再次凸顯海洋污染問題已不容忽視。

除辦理淨灘行動外，環保局熱愛潛水人員結合在地熱心潛水員組成潛海戰將，深入海域執行淨海任務，從海岸線延伸至海底，全方位守護海洋環境，將廢棄漁網、塑膠垃圾及各類海漂廢棄物一一打撈上岸，展現守護海洋環境決心與行動力。

環保局說，本次活動結合中央、地方機關、社區及企業力量共同參與，公部門包含國家中山科學研究院、墾丁國家公園管理處、林業及自然保育署屏東分署、海巡署南部分署第六岸巡隊、海巡署艦隊分署第14海巡隊及滿州鄉公所；社區團體則有枋寮鄉東海環境保護發展協會，以及在地恆春鎮山腳、城北與滿州鄉九棚等社區發展協會熱情響應；民間企業有申豐特用應材股份有限公司自主組隊參與。

屏東 環保局 屏東縣

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