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連江縣議會北竿考察 聚焦工程進度延宕品質不佳

中央社／ 連江縣5日電

連江縣議會今天至北竿縣政考察議員關心焦點多為大坵橋、中山國中新建校舍等進度大幅落後，以及塘后道施工品質不佳，要求縣府應催促廠商加速施工，完工日期勿一再跳票。

針對耗資新台幣5億餘元，從106年開工至今，合計展延工期達1383天，至今仍未完工的大坵島聯外道路工程（大坵橋），連江縣政府工務處長劉尚儒簡報指出，關鍵的大坵橋P1、P3與P4橋柱今年將陸續施工，雖預期有颱風等因素影響工期，但預計年底前應可完成橋梁工程。

國民黨籍連江縣議員周瑞國、陳玉發質疑，大坵橋興建近10年仍未完工，工務處應對進度落後負責不說，簡報未見實際趕工計畫書與相關里程碑，加上曾宣稱的完工日期一再跳票，縣府應對外完整說明工程執行狀況，並要求廠商盡快趕工，不要再讓民眾期待落空。

連江縣長王忠銘回應強調，大坵橋工程應依照承包商評估的時程，逐步進行工程。

議員至北竿鄉塘后道道路工程考察時，國民黨籍議員曹爾章質疑，根據縣府資料，工程於5月14日辦理竣工確認，但他5月24日到北竿辦活動時，塘后道橋梁路面多處可見碎石浮出，部分路段疑似應急鋪上環氧樹脂，施工品質明顯不佳，更令人擔心是否影響道路與橋樑結構。

國民黨籍連江縣議會議長張永江則指出，塘后道橋梁建於沙灘上，雖承包商有保固機制，但縣府仍應監測並注意西南氣流是否對橋梁結構與安全性造成影響。

劉尚儒今天告訴中央社記者，路面鋪設時，保護層採碎石與混凝土等混合攪拌，加上承包商為修復道路，暫時刮除路面最上層的混凝土（PC），未來將重新鋪設，故路面上雖露出碎石，並無損道路結構強度。相關缺失將於26日前改善完成。

而中山國民中學遷校計畫校舍新建工程，校長蕭建福簡報指出，承包商泰赫頂級營造股份有限公司去年12月向行政院公共工程委員會申請調解，經4次履約爭議調解會議後，因對方遲未依決議修正，目前已聘請律師，並對包商提出解約或中止契約告訴，循法律程序維護校方權益。

考察 議員

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