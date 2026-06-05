高雄仁武知名烤鴨店漏開3張發票遭裁停業7天 老饕吃不到哀號

高雄市仁武區某知名烤鴨店，因消費者去年9月和今年2月和4月分別到店消費，發現店家均未開發票向國稅局檢舉；國稅局啟動調查，業者承認漏開發票，國稅局今表示，除對業者開出300元以下罰鍰外，並裁處昨起停業7天處分，讓吃不到烤鴨的老饕一片哀號。

PTT高雄版網友昨貼文透露，「剛經過，想說怎麼還沒開，結果門上貼這個，暫停營業8天，哇嗚～～～」。

原PO並附上國稅局裁處處分書，內容為「營業人經國稅局鳳山分局查獲從9月30日至今年4月10日漏開統一發票或於統一發票短開銷售額達3次，核定自4日至10日停止營業7天。

貼文引發網友熱議，有網友指，「賺太多了，剛好可以安排出國旅遊一周」、「名店還敢逃稅」、「傷害到消費者權益」；有網友則加碼爆料「我4月去也沒拿到，何止3次」；有網友則認為「樹大招風」。

國稅局鳳山分局表示，消費者於去年9月28日和今年2月14日及4月3日至該家烤鴨店消費均未取得發票，經發文啟動調查，業者承認漏開發票屬實。

國稅局因此依加值型及非加值型營業稅法第52條規定，前2次依稅務違章減免處罰標準第23條規定，應處罰鍰在300元以下，計次免罰，第3次應予處罰及辦理停業處分。

此外，依據國稅局辦理營業人停止營業處分作業要點規定，核定該店家自今年6月4日至6月10日止，共7日停止營業處分。