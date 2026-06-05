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新壽慈善基金會推動海洋保育 在澎湖以「生物碳」復育珊瑚創全球首例

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光人壽慈善基金會關注海洋保育議題，2025年起在澎湖海域放置100塊生物碳珊瑚復育磚，種植552株珊瑚。圖／新壽基金會提供
新光人壽慈善基金會關注海洋保育議題，2025年起在澎湖海域放置100塊生物碳珊瑚復育磚，種植552株珊瑚。圖／新壽基金會提供

新光人壽慈善基金會關注海洋保育議題，2025年起在澎湖海域放置100塊生物碳珊瑚復育磚，種植552株珊瑚，與新光保全、光泰環能等公司，BlueTrend藍色脈動，推動「珊瑚復育計畫」，使用生物碳的作法，被認證為具有二氧化碳移除功能，創造0.313噸二氧化碳當量。基金會指出，此為全球首例從陸地至海洋的「自然碳匯」行動，將持續推廣生態復育。

除復育珊瑚外，新光人壽慈善基金會同步進行水下監測、生物多樣性調查及環境教育推廣，透過長期觀察與科學紀錄，了解海洋生態復育成效，而在「珊瑚復育計畫」中，導入聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）認可具二氧化碳移除功能，並通過歐洲生物炭驗證的「生物炭」作為基材製造珊瑚復育磚，成為全球首例將生物炭應用於珊瑚復育磚，並取得國際碳匯認證的案例。

新光人壽慈善基金會說，除了創新材料應用外，更重要的是打造適合珊瑚附著與生長的棲地環境，提升海洋生物棲息空間，促進魚類、無脊椎動物及其他海洋生物的聚集，強化海洋生態系的韌性與生物多樣性，依相關方法學計算，本次活動共創造0.313噸二氧化碳當量淨碳移除效益，並公告於全球碳匯註冊系統，讓基金會成為少數具碳交易潛力的公益基金會之一。

新光人壽慈善基金會表示，海洋保育是一項需要長期投入與觀察的工作，追蹤珊瑚存活率、生長狀況及周邊生態變化，透過長期科學監測，了解復育工作對海洋生物多樣性的實際貢獻，累積台灣海洋保育基礎資料，並進一步結合潛水活動與公民科學家的概念，邀請潛水愛好者參與珊瑚觀測及海洋生態紀錄，共同累積海洋環境資料，提升社會大眾對海洋保育的認識。

珊瑚 復育 澎湖

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