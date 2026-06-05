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雄女學生騎單車通學險象環生…地方盼五福路開放人車共道

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
雄女學生、遊客行經五福路須與汽機車爭道，相當危險。圖／市議員許采蓁提供
雄女學生、遊客行經五福路須與汽機車爭道，相當危險。圖／市議員許采蓁提供

高雄五福路圓環改造後設置實體人行道自行車道，但圓環之外，整條五福路並未畫設自行車道，導致騎自行車上下學的高雄女中學生，及騎YouBike往返中央公園到愛河灣的觀光客在五福路上與汽機車爭道，尤其公車站前與停車場出口交織亂象更嚴重，民代要求開放部分路段人行道、自行車共道，減少衝擊。

五福圓環二○二二年開放機車直行，並以路緣石圍設內部實體人行道供行人、自行車通過，但圓環之外的五福三路未設自行車專用道，騎自行車上下學的雄女學生常與車爭道。

議員許采蓁說，沿路因有公車站和停車場出口，騎士被迫違法駛入人行道或切至慢車道和汽機車交織，當地也有觀光客騎YouBike從中央公園前往流行音樂中心、愛河灣，建議市府將部分路段開放人行道、自行車共道，或另畫設自行車道；議員湯詠瑜說，中央公園、雄女兩處YouBike站是全市熱點，目前五福路人行道卻僅有兩公尺寬，不像中山路有足夠空間建置專用自行車道。

工務局指中山一路至林森一路間的五福二路已實施人行道改善工程，改善人行步道鋪面、整合人行道上綠帶，未來是否延伸至五福三路，交通局整合意見後會配合辦理。

交通局長張淑娟表示，五福路路幅足夠施作保護型自行車道，市府過去多次欲在五福圓環至雄女間增設自行車道，但遭當地住戶反對，今年行人路權促進會、雄女學生團體再提出建議，中山大學社科院將協助市府溝通協調，後續會和工務局研擬施工改善方案，預計今年底前明朗。

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