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高雄保護型自行車道釀違停、碰撞爭議 學者：分向桿取代標線

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市在博愛一路畫設保護型自行車道，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供
高雄市在博愛一路畫設保護型自行車道，但發生轎車、貨車、公車違停亂象，民代要求增設阻隔設施。圖／市議員張博洋提供

高雄去年發生一五七五件自行車事故，死亡率六都最高，市府利用路邊停車格畫設保護型自行車道，全市已有三處，卻爆發諸多爭議，包括自行車道遭公車、貨車嚴重違停，汽車開右側門時易與自行車發生碰撞；新完成的援中路自行車道則發生機車穿越自行車道時與自行車撞上，地方批市府強行施作，未妥善規畫。

高市府近年在路側停車帶設置保護型自行車道，利用停放車輛形成自行車與汽機車道間的實體緩衝，降低車輛混流，減少側向干擾，提升騎乘安全。目前在博愛路、凱旋路及援中路設置。

不過議員張博洋發現，民眾普遍未習慣保護型自行車道，像駕駛停在相鄰的汽車格，打開右側門時恐碰撞到自行車車友，鳳山區誠義里長劉啓芳則說，畫設自行車道後，旁邊商家擔心顧客無法臨停、貨車無法卸貨，不斷抗議。

援中路日前則發生機車穿越自行車道時撞上車友，交通局已評估將汽車格調整成機車格，增加出入口視距，並加裝實體立桿、橡膠軟墊等。

高雄市行人路權促進會指出，國外設計保護型自行車道時，會在單車道與機動車道之間設置○點六至一點五公尺緩衝帶，樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，保護型自行車道是城市進步指標，但在機車密度高、住商混合城市易引發陣痛。除可增設「緩衝區」解決汽車開右側門時發生碰撞風險，亦能以軟質分向桿取代純標線，阻擋大車壓線跨越，每個街廓更應設貨車、大客車避車彎。

陳佳宏也說，常見騎車民眾為了返家，頻繁穿越慢車道或自行車道，形成動線交織，建議政府在住家出入口或巷弄交會處將自行車道微幅墊高，做減速丘設計，並搭配高摩擦係數的彩色防滑塗料，透過高低差，迫使汽機車減速。

交通局表示，已調整保護型車道沿線公車站位置，減少違停，也參考國外作法，在自行車道上加設減速平台並裝設橡膠軟墊、立錐作實體阻隔，目前自行車道與停車帶之間已保留○點五公尺間隔，後續將視情況調整。

張博洋 高雄 自行車 機車 汽車格

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