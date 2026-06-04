金門資深議員洪成發疑涉貪遭羈押禁見 地方炸鍋：茶壺內的風暴

金門地檢署今天晚間發布新聞稿指出，偵辦金門縣議員洪成發涉嫌違反《政府採購法》及《貪污治罪條例》圖利等案件，經專案小組長期蒐證後，已於5月13日執行搜索並傳喚洪成發父子及相關證人到案，檢方複訊後認定涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

金門地檢署表示，本案由檢察官指揮法務部廉政署偵辦，專案小組長期監控蒐證，5月13日同步執行搜索及約談行動。檢察官漏夜偵訊後，認為洪成發及其兒子涉嫌違反《政府採購法》及《貪污治罪條例》圖利等罪嫌重大，且有串證之虞，於翌日向福建金門地方法院聲請羈押禁見，經法院裁准。

檢方指出，專案小組後續調閱多件採購案卷證深入比對分析，並於昨日及今日展開第二波偵查作為，進一步釐清洪姓父子於涉案期間經手採購案件的實際情形與相關責任歸屬。

由於案件疑與洪成發8-9年前擔任烈嶼鄉長期間的工程採購案有關，消息傳出後，在地方政壇及烈嶼地區引發熱烈討論。

有烈嶼鄉親表示，當時金門大橋尚未興建完成，小金門對外交通不便，許多大金門及台灣本島業者不願跨海投標，小型公共工程經常面臨流標困境，「那個年代很多小工程根本沒有人要做，如果沒有人願意承攬，地方建設根本推不動」，認為應回到當時的時空背景客觀看待相關爭議。

也有地方人士指出，洪成發深耕地方數十年，長期擁有穩固基層實力，在坊間傳出他有意問鼎下屆議長，此次突遭司法調查，也被部分支持者解讀為「議會政爭」、「茶壺內的風暴」，大家都尊重司法調查，但近期遭法辦的議員皆屬「同一派」，也引發不少揣測與議論。

現年74歲的洪成發從村長、鄉民代表起步，歷任2屆烈嶼鄉長，之後連續當選5屆金門縣議員，是烈嶼地區極具影響力的政治人物之一。除了從政之外，洪成發長年投入地方公益、教育及宗教事務，經常捐助學校、社區發展協會、宗祠廟宇及社福團體，也曾擔任多座宮廟與宗親會主委，積極參與地方公共事務。

金門地檢署強調，公職人員及民意代表應恪遵法令規範、廉潔自持，檢方將秉持「有聞必查、有據必辦、毋枉毋縱」原則，持續查辦各類貪瀆不法案件，以維護公務廉潔風紀及法治秩序。