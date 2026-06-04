快訊

才出道6天！「宇宙啦啦隊」女團成員被爆捲不倫師生戀 宣布暫時退團

聽新聞
0:00 / 0:00

機場入境發燒被攔檢！高雄增1例境外移入登革熱 為越南籍學生

中央社／ 高雄4日電
高雄今天新增1例越南境外移入登革熱確診個案。圖／取自高雄市衛生局官網
高雄今天新增1例越南境外移入登革熱確診個案。圖／取自高雄市衛生局官網

高雄今天新增1例越南境外移入登革熱確診個案，衛生局表示，患者為越南籍學生，入境高雄機場時因發燒遭攔檢，快篩結果為陰性，但經勸導直接入住隔離病房，後續PCR檢驗確診。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，由於個案未進入社區及校園，衛生局評估無社區傳播風險。個案平時於高雄市三民區某餐廳工作，5月25日至6月1日返回越南休假，6月1日搭機返台時體溫達攝氏38.6度。

衛生局表示，個案在機場檢疫時接受登革熱NS1快篩為陰性，但在防疫轉介站協助下，個案配合搭乘專車前往高雄市立民生醫院隔離病房觀察，並於6月2日經PCR檢驗確認感染登革熱。

衛生局表示，此案從機場即啟動檢疫與防疫轉介機制，個案未進入社區活動範圍，也未返回學校或工作場所，成功避免社區傳播風險及後續緊急化學噴藥需求，可視為境外攔截防疫成功案例。

為鼓勵民眾配合防疫措施，衛生局除頒發禮券感謝防疫轉介站人員積極勸導外，也依高雄市「決戰境外」獎勵政策，致贈該名學生1500元禮券，感謝其配合入住醫院等待檢驗；確診後再加發2500元獎勵金。

衛生局提醒，東南亞仍屬登革熱流行地區，自當地返國旅客應於14天內留意健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC），以利及早診斷與通報。

登革熱 高雄 衛生局 越南

延伸閱讀

嘉義縣首例境外屈公病確診 衛生局啟動清消防制病媒蚊

前鎮區登革熱病媒蚊指數高 高市衛生局擴大張掛黃色「警戒旗」

世足賽／世界盃開踢在即 美墨加宣布伊波拉疫情旅遊限制措施

預防登革熱 宜蘭市6月15日起分區清消噴藥

相關新聞

機場入境發燒被攔檢！高雄增1例境外移入登革熱 為越南籍學生

高雄今天新增1例越南境外移入登革熱確診個案，衛生局表示，患者為越南籍學生，入境高雄機場時因發燒遭攔檢，快篩結果為陰性，但...

金門資深議員洪成發疑涉貪遭羈押禁見 地方炸鍋：茶壺內的風暴

金門地檢署今天晚間發布新聞稿指出，偵辦金門縣議員洪成發涉嫌違反《政府採購法》及《貪污治罪條例》圖利等案件，經專案小組長期蒐證後，已於5月13日執行搜索並傳喚洪成發父子及相關證人到案，檢方複訊後認定涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

國之北疆吹響反賄號角！檢察長赴東引座談 籲嚴防境外勢力介選

有「離島中的離島」之稱的東引，矗立在台灣最北端海疆，不僅是國防前線，也成為年底地方選舉查察工作的最前哨。連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站，為即將到來的地方選舉提前部署。

屏東九如堤防山豬橫行破壞農作物 農業處：勿擅自狩獵恐挨罰

屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，九如堤防高屏溪旁山豬橫行，多達數百隻，破壞農作物，鄉長臉書公開徵求山豬獵人，消息一出後，有10多人跟公所報名。農業處提醒，遇到山豬破壞農林作物，要依照野生動物保育法向縣府提出獵捕宰殺申請，若擅自獵捕違法可開罰6萬到30萬元。

防彈背心自掏腰包 屏東警裝備預算近5年未編列 議員籲編列常態預算

屏東縣議會今日警察局、交旅處等業務報告質詢，縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，近5年來縣警局在年度預算編列員警個人裝備項目未編列，多仰賴中央補助或動支第二預備金採購。另針對新式防彈背心配發率僅27%，現行防彈背心採「單位保管」制度衍生尺寸不符等問題，要求警局研議推動「衣隨人走」，並呼籲編列常態預算。

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。