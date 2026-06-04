機場入境發燒被攔檢！高雄增1例境外移入登革熱 為越南籍學生

高雄今天新增1例越南境外移入登革熱確診個案，衛生局表示，患者為越南籍學生，入境高雄機場時因發燒遭攔檢，快篩結果為陰性，但經勸導直接入住隔離病房，後續PCR檢驗確診。

高雄市衛生局今天發布新聞稿表示，由於個案未進入社區及校園，衛生局評估無社區傳播風險。個案平時於高雄市三民區某餐廳工作，5月25日至6月1日返回越南休假，6月1日搭機返台時體溫達攝氏38.6度。

衛生局表示，個案在機場檢疫時接受登革熱NS1快篩為陰性，但在防疫轉介站協助下，個案配合搭乘專車前往高雄市立民生醫院隔離病房觀察，並於6月2日經PCR檢驗確認感染登革熱。

衛生局表示，此案從機場即啟動檢疫與防疫轉介機制，個案未進入社區活動範圍，也未返回學校或工作場所，成功避免社區傳播風險及後續緊急化學噴藥需求，可視為境外攔截防疫成功案例。

為鼓勵民眾配合防疫措施，衛生局除頒發禮券感謝防疫轉介站人員積極勸導外，也依高雄市「決戰境外」獎勵政策，致贈該名學生1500元禮券，感謝其配合入住醫院等待檢驗；確診後再加發2500元獎勵金。

衛生局提醒，東南亞仍屬登革熱流行地區，自當地返國旅客應於14天內留意健康狀況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等症狀，應儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC），以利及早診斷與通報。