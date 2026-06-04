快訊

明天將離台！黃仁勳訪韓前一晚 直奔夜市吃這攤

「已準備12年」選彰化縣長再添1人 邱建富宣布下周退出民進黨參選

低氣壓+鋒面夾擊！大台北明防豪雨 下周恐啟動大規模豪雨作業

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖打擊非法漁撈平台建功 查獲首宗違法採捕海膽

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖地檢署組成的「打擊非法漁撈平台」，昨天晚間在澎湖海淡廠海域查獲今年首宗禁捕期間違法採捕馬糞海膽案件，歐姓民眾當場人贓俱獲，檢方今天偵結起訴，具體從重求刑。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及澎湖縣農漁局昨晚聯手在澎湖海淡廠海域查獲歐姓民眾違法採捕馬糞海膽，當場查扣16顆馬糞海膽，依法移送澎湖地檢署偵辦。檢察官訊問後，諭知新台幣5萬元交保，並迅速偵結起訴，具體從重求刑。至於所採捕海膽則由農漁局保管。

澎湖地檢署檢察長吳怡明獲知「打擊非法漁撈平台」建功，今天在海巡署第十三巡防區指揮部主任甘禮維、第七岸巡隊副隊長許俊航等人陪同下，前往第七岸巡隊鎖港安檢所及第三機動巡邏站，嘉許岸巡人員勇於任事，落實打擊非法漁撈政策。

吳怡明指出，海洋生態是澎湖最珍貴且賴以為生的資源，海洋資源有賴全民共同維護，不容許任何人非法破壞，檢方將持續與各執法機關保持緊密合作，強力執法、嚴查速辦、決不寬貸。

澎湖縣農漁局表示，馬糞海膽禁捕期是每年9月1日至隔年6月30日，開放採捕期是7月至8月；目前澎湖境內也有從事人工養殖海膽，以維持市場需求。

海巡署 澎湖

延伸閱讀

侏儒抹香鯨誤闖澎湖擱淺 農漁局協助成功野放

澎湖青螺濕地赫見3隻海豚擱淺死亡 死因待解剖

運動部結合「泳渡澎湖灣」推廣水域運動安全 邀民眾免費體驗

去澎湖別再只買黑糖糕！這些澎湖味也是必買啦

相關新聞

國之北疆吹響反賄號角！檢察長赴東引座談 籲嚴防境外勢力介選

有「離島中的離島」之稱的東引，矗立在台灣最北端海疆，不僅是國防前線，也成為年底地方選舉查察工作的最前哨。連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站，為即將到來的地方選舉提前部署。

屏東九如堤防山豬橫行破壞農作物 農業處：勿擅自狩獵恐挨罰

屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，九如堤防高屏溪旁山豬橫行，多達數百隻，破壞農作物，鄉長臉書公開徵求山豬獵人，消息一出後，有10多人跟公所報名。農業處提醒，遇到山豬破壞農林作物，要依照野生動物保育法向縣府提出獵捕宰殺申請，若擅自獵捕違法可開罰6萬到30萬元。

防彈背心自掏腰包 屏東警裝備預算近5年未編列 議員籲編列常態預算

屏東縣議會今日警察局、交旅處等業務報告質詢，縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，近5年來縣警局在年度預算編列員警個人裝備項目未編列，多仰賴中央補助或動支第二預備金採購。另針對新式防彈背心配發率僅27%，現行防彈背心採「單位保管」制度衍生尺寸不符等問題，要求警局研議推動「衣隨人走」，並呼籲編列常態預算。

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

安泰大火屏縣府清查23家醫院 僅新建屏東榮總無違建、13家仍未改善

屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，還燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公安管理問題。案發後，屏東縣政府全面清查轄內23家醫院，除了新蓋好的屏東榮總外，22家全都有違建，至今仍有13家醫院違建未在期限內改善，將依行政程序法再次限期改善，並通知將加重裁罰，第二次可開罰12萬元。

不只正義市場…高雄鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。