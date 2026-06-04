澎湖打擊非法漁撈平台建功 查獲首宗違法採捕海膽

澎湖地檢署組成的「打擊非法漁撈平台」，昨天晚間在澎湖海淡廠海域查獲今年首宗禁捕期間違法採捕馬糞海膽案件，歐姓民眾當場人贓俱獲，檢方今天偵結起訴，具體從重求刑。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊及澎湖縣農漁局昨晚聯手在澎湖海淡廠海域查獲歐姓民眾違法採捕馬糞海膽，當場查扣16顆馬糞海膽，依法移送澎湖地檢署偵辦。檢察官訊問後，諭知新台幣5萬元交保，並迅速偵結起訴，具體從重求刑。至於所採捕海膽則由農漁局保管。

澎湖地檢署檢察長吳怡明獲知「打擊非法漁撈平台」建功，今天在海巡署第十三巡防區指揮部主任甘禮維、第七岸巡隊副隊長許俊航等人陪同下，前往第七岸巡隊鎖港安檢所及第三機動巡邏站，嘉許岸巡人員勇於任事，落實打擊非法漁撈政策。

吳怡明指出，海洋生態是澎湖最珍貴且賴以為生的資源，海洋資源有賴全民共同維護，不容許任何人非法破壞，檢方將持續與各執法機關保持緊密合作，強力執法、嚴查速辦、決不寬貸。

澎湖縣農漁局表示，馬糞海膽禁捕期是每年9月1日至隔年6月30日，開放採捕期是7月至8月；目前澎湖境內也有從事人工養殖海膽，以維持市場需求。