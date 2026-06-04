南竿介壽村公共停車空間 收費擬採分區不同價

馬祖介壽公共立體停車場預計於9月完工。連江縣政府交旅局今天表示，為鼓勵民眾使用停車場，擬採分區不同價收費，立體停車場提供優惠費率，介壽商場平面停車格收費較高。

連江縣議會赴興建中的南竿鄉馬祖介壽公共立體停車場縣政考察。承包商駿富營造有限公司簡報指出，工程預計9月26日完工，將可提供119席汽車停車格，可望有效解決介壽村停車空間不足的問題。此外，為提升民眾便利，與現有的縣民多功能樂活體育館地下停車場間設有連通道。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐表示，配合介壽公共立體停車場完工，將通盤檢討介壽村的公共停車空間規劃。初步考慮採分區收費制度，如立體停車場提供較優惠費率，鼓勵民眾多加利用。相對便利的介壽商場等路邊停車格，則以較高費率收費。

無黨籍連江縣議員曹以標於現場質疑，介壽村內無規劃遊覽車上下客空間，導致遊覽車違規停車，與民爭道等亂象叢生，要求縣府盡速提出解決辦法。

國民黨籍連江縣議員陳書建認為，遊覽車上下車地點等，應邀集鄉親與業者共同協商，以各界都能接受的方式實施。

陳如嵐回應，遊覽車上下車地點、與民爭道等問題，縣長王忠銘已指示為重點處理案件，將納入介壽村停車空間規劃中一併考量，具體措施待出爐後，會盡快向外界公布。

連江縣議會也前往中正國中小，考察國中部綜合教學樓拆除重建暨公共停車場工程。承包商駿富營造簡報表示，至5月底止，工程進度已超前24.84%，預計最快明年9月，國中部師生即可使用新校舍。