快訊

明天將離台！黃仁勳訪韓前一晚 直奔夜市吃這攤

「已準備12年」選彰化縣長再添1人 邱建富宣布下周退出民進黨參選

低氣壓+鋒面夾擊！大台北明防豪雨 下周恐啟動大規模豪雨作業

聽新聞
0:00 / 0:00

南竿介壽村公共停車空間 收費擬採分區不同價

中央社／ 連江縣4日電

馬祖介壽公共立體停車場預計於9月完工。連江縣政府交旅局今天表示，為鼓勵民眾使用停車場，擬採分區不同價收費，立體停車場提供優惠費率，介壽商場平面停車格收費較高。

連江縣議會赴興建中的南竿鄉馬祖介壽公共立體停車場縣政考察。承包商駿富營造有限公司簡報指出，工程預計9月26日完工，將可提供119席汽車停車格，可望有效解決介壽村停車空間不足的問題。此外，為提升民眾便利，與現有的縣民多功能樂活體育館地下停車場間設有連通道。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐表示，配合介壽公共立體停車場完工，將通盤檢討介壽村的公共停車空間規劃。初步考慮採分區收費制度，如立體停車場提供較優惠費率，鼓勵民眾多加利用。相對便利的介壽商場等路邊停車格，則以較高費率收費。

無黨籍連江縣議員曹以標於現場質疑，介壽村內無規劃遊覽車上下客空間，導致遊覽車違規停車，與民爭道等亂象叢生，要求縣府盡速提出解決辦法。

國民黨籍連江縣議員陳書建認為，遊覽車上下車地點等，應邀集鄉親與業者共同協商，以各界都能接受的方式實施。

陳如嵐回應，遊覽車上下車地點、與民爭道等問題，縣長王忠銘已指示為重點處理案件，將納入介壽村停車空間規劃中一併考量，具體措施待出爐後，會盡快向外界公布。

連江縣議會也前往中正國中小，考察國中部綜合教學樓拆除重建暨公共停車場工程。承包商駿富營造簡報表示，至5月底止，工程進度已超前24.84%，預計最快明年9月，國中部師生即可使用新校舍。

馬祖 停車場

延伸閱讀

工程做一半…斗六轉運站停工1年多 雲林縣府解約廠商重發包

北竿中山國中遷校工程落後超過20% 縣府將解約

台中水湳轉運中心進入最後驗收階段 今天起公告招商

駕艙機車北市禁停機車格 新北「停得進去不超線可停」

相關新聞

國之北疆吹響反賄號角！檢察長赴東引座談 籲嚴防境外勢力介選

有「離島中的離島」之稱的東引，矗立在台灣最北端海疆，不僅是國防前線，也成為年底地方選舉查察工作的最前哨。連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站，為即將到來的地方選舉提前部署。

屏東九如堤防山豬橫行破壞農作物 農業處：勿擅自狩獵恐挨罰

屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，九如堤防高屏溪旁山豬橫行，多達數百隻，破壞農作物，鄉長臉書公開徵求山豬獵人，消息一出後，有10多人跟公所報名。農業處提醒，遇到山豬破壞農林作物，要依照野生動物保育法向縣府提出獵捕宰殺申請，若擅自獵捕違法可開罰6萬到30萬元。

防彈背心自掏腰包 屏東警裝備預算近5年未編列 議員籲編列常態預算

屏東縣議會今日警察局、交旅處等業務報告質詢，縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，近5年來縣警局在年度預算編列員警個人裝備項目未編列，多仰賴中央補助或動支第二預備金採購。另針對新式防彈背心配發率僅27%，現行防彈背心採「單位保管」制度衍生尺寸不符等問題，要求警局研議推動「衣隨人走」，並呼籲編列常態預算。

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

安泰大火屏縣府清查23家醫院 僅新建屏東榮總無違建、13家仍未改善

屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，還燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公安管理問題。案發後，屏東縣政府全面清查轄內23家醫院，除了新蓋好的屏東榮總外，22家全都有違建，至今仍有13家醫院違建未在期限內改善，將依行政程序法再次限期改善，並通知將加重裁罰，第二次可開罰12萬元。

不只正義市場…高雄鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。