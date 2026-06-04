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高雄左營果貿公辦都更招商 總投資規模估達146億元

中央社／ 高雄4日電
高雄市政府4日舉辦「左營區果貿段2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」高雄場招商說明會，並由副市長林欽榮（中）主持。圖／中央社
高雄市政府4日舉辦「左營區果貿段2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」高雄場招商說明會，並由副市長林欽榮（中）主持。圖／中央社

高雄市政府今天舉辦「左營區果貿段2筆土地都市更新事業公開評選實施者案」高雄場招商說明會，期盼透過總投資規模預估達146億元的公辦都更案，打造結合產業、教育等指標性示範場域。

副市長林欽榮今天主持說明會，並同步宣示成立廉政平台，強調市府將秉持「公私協力、行政透明、全民監督、跨域合作」4大主軸，杜絕任何外力干擾，提供投資人最公正安心的保障，讓企業能放心投資高雄。

林欽榮表示，市府將位於樞紐位置的果貿段2地號與2-9地號，依都市計畫法規定納入都市更新地區，並於今天發布實施。期盼以公辦都更方式公私合作，打造結合產業、教育、生活與文化景觀的指標性示範場域。

市府都發局說明，高雄轉型為半導體與AI產業重鎮，市府期盼透過總投資規模預估達新台幣146億元的公辦都更案，引進民間專業開發量能，活化2.48公頃市有土地，並結合全台首座國家級產學研訓基地，打造高科技人才培育基礎。

都發局指出，為降低投資不確定性，市府已預先完成研教園區C基地設施的需求說明書等資料，得標者僅需接續興建；實施者亦可分回2地號精華房地，並享有最高1.5倍的都更容積獎勵。

此外，實施者在2-9地號須協闢「研教園區第二會館及多功能活動中心」並將房地分回予市府，且有明確開工及完工時程規範。在2地號方面，實施者須回饋捐贈80席公有停車位，並申請基準容積10%的獎勵容積捐贈予高雄市都更基金。

為呼應左營舊城歷史風貌，市府也規範建築整體量體須採「漸退式設計」，高度由臨路側向基地內側逐漸提升；臨東門路側則須留設至少20公尺退縮地。該案即日起至9月30日下午5時截止收件，鼓勵具開發經驗的團隊踴躍投標。

高雄

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