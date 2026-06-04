金門無人機撒紅火蟻餌劑 再邀專家講習與民共防

金門縣防疫所表示，因無人機於烈嶼投藥防治紅火蟻見效，今年陸續在各鄉鎮以無人機投藥；民眾參與防治也很重要，將於7月邀國家紅火蟻防治中心專家到金門講習，歡迎民眾參加。

金門縣於民國103年受紅火蟻入侵，至今仍威脅金門農業、民眾安全。金門縣動植物防疫所長樊德正今天接受中央社記者採訪表示，113年底農業部動植物防疫檢疫署、國家紅火蟻防治中心至金門共商防治策略，當時建議先在烈嶼透過無人機投放餌劑試驗。

樊德正說，114年在防檢署支持下在烈嶼試驗，發現紅火蟻發生率確實有下降，之前人力投藥可能因地形等原因有投放死角，無人機投藥能夠更精準撒布、自動化規劃路徑平均投放，克服地形限制，因此今年也將陸續在金門各鄉鎮以無人機投藥。

樊德正表示，除防疫所主動監測、投藥，也呼籲民眾共同參與，而為使民眾更認識紅火蟻防治，防疫所邀請國家紅火蟻防治中心組長賴鴻寬，於7月3日在防疫所會議室辦理認識入侵紅火蟻防治講習會，歡迎民眾報名。

金門縣防疫所也在臉書（Facebook）發文指出，紅火蟻繁殖力強，單靠防疫所防治人力仍會有許多防治死角，目前防治策略，除持續全面投藥來減少其密度外，還需鄉親如在田間或戶外活動時發現紅火蟻立即進行施藥。