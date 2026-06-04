快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

金門無人機撒紅火蟻餌劑 再邀專家講習與民共防

中央社／ 金門4日電
金門縣動植物防疫所民國115年透過無人機陸續在金門各鄉鎮灑布紅火蟻餌劑，以減少防治死角，提高防治效率。圖／中央社（金門縣動植物防疫所提供）
金門縣動植物防疫所民國115年透過無人機陸續在金門各鄉鎮灑布紅火蟻餌劑，以減少防治死角，提高防治效率。圖／中央社（金門縣動植物防疫所提供）

金門縣防疫所表示，因無人機於烈嶼投藥防治紅火蟻見效，今年陸續在各鄉鎮以無人機投藥；民眾參與防治也很重要，將於7月邀國家紅火蟻防治中心專家到金門講習，歡迎民眾參加。

金門縣於民國103年受紅火蟻入侵，至今仍威脅金門農業、民眾安全。金門縣動植物防疫所長樊德正今天接受中央社記者採訪表示，113年底農業部動植物防疫檢疫署、國家紅火蟻防治中心至金門共商防治策略，當時建議先在烈嶼透過無人機投放餌劑試驗。

樊德正說，114年在防檢署支持下在烈嶼試驗，發現紅火蟻發生率確實有下降，之前人力投藥可能因地形等原因有投放死角，無人機投藥能夠更精準撒布、自動化規劃路徑平均投放，克服地形限制，因此今年也將陸續在金門各鄉鎮以無人機投藥。

樊德正表示，除防疫所主動監測、投藥，也呼籲民眾共同參與，而為使民眾更認識紅火蟻防治，防疫所邀請國家紅火蟻防治中心組長賴鴻寬，於7月3日在防疫所會議室辦理認識入侵紅火蟻防治講習會，歡迎民眾報名。

金門縣防疫所也在臉書（Facebook）發文指出，紅火蟻繁殖力強，單靠防疫所防治人力仍會有許多防治死角，目前防治策略，除持續全面投藥來減少其密度外，還需鄉親如在田間或戶外活動時發現紅火蟻立即進行施藥。

金門 紅火蟻

延伸閱讀

淡水紅火蟻防治座談會 導入無人機與志工雙管齊下

突破鳳梨檢疫關卡 農試所推技術助攻海外市場

紅火蟻入侵致歐亞水獺離去...金門生態浮島花半年投藥 再見水獺重返棲地

誤入陷阱指甲全沒了...金門首例水獺活體救援不治 生前曾劇烈掙扎

相關新聞

國之北疆吹響反賄號角！檢察長赴東引座談 籲嚴防境外勢力介選

有「離島中的離島」之稱的東引，矗立在台灣最北端海疆，不僅是國防前線，也成為年底地方選舉查察工作的最前哨。連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站，為即將到來的地方選舉提前部署。

屏東九如堤防山豬橫行破壞農作物 農業處：勿擅自狩獵恐挨罰

屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，九如堤防高屏溪旁山豬橫行，多達數百隻，破壞農作物，鄉長臉書公開徵求山豬獵人，消息一出後，有10多人跟公所報名。農業處提醒，遇到山豬破壞農林作物，要依照野生動物保育法向縣府提出獵捕宰殺申請，若擅自獵捕違法可開罰6萬到30萬元。

防彈背心自掏腰包 屏東警裝備預算近5年未編列 議員籲編列常態預算

屏東縣議會今日警察局、交旅處等業務報告質詢，縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，近5年來縣警局在年度預算編列員警個人裝備項目未編列，多仰賴中央補助或動支第二預備金採購。另針對新式防彈背心配發率僅27%，現行防彈背心採「單位保管」制度衍生尺寸不符等問題，要求警局研議推動「衣隨人走」，並呼籲編列常態預算。

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

安泰大火屏縣府清查23家醫院 僅新建屏東榮總無違建、13家仍未改善

屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，還燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公安管理問題。案發後，屏東縣政府全面清查轄內23家醫院，除了新蓋好的屏東榮總外，22家全都有違建，至今仍有13家醫院違建未在期限內改善，將依行政程序法再次限期改善，並通知將加重裁罰，第二次可開罰12萬元。

不只正義市場…高雄鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄市苓雅區正義市場發生春捲食物中毒案後，鳳山區也有消費者反映買到臭酸的春捲。高市衛生局表示，本案尚無接獲民眾陳情或相關就醫通報，但現場冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，另外業者無辦理食品業者食品登錄，皆已要求限期改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。