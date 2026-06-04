日菲畫定經濟海域談判 江啟臣：人民期待看到政府展現捍衛主權決心

日本、菲律賓宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判，外界憂慮台灣權益恐受損。立法院副院長江啟臣今表示，日菲談判內容涉及哪些實質內容？政府有沒有掌握？恐怕是人民更關心的，政府只有隨時掌握他們談判的內容跟進度，才能夠做出最好的因應，「人民最期待的是看到政府展現捍衛主權的態度與決心」。

江啟臣今天出席台中國際藝術博覽會開幕典禮，他表示，雖然台日與台菲之間有相關協議或合作，但畢竟日菲的談判，內容重疊到台灣的經濟海域，政府還是要保持高度關注。人民最期待，還是希望看到政府展現捍衛主權的態度與決心，同時保障漁權的行動，畢竟這是涉及國家與人民的權益問題。

江啟臣說，國際情勢瞬息萬變，日菲談判內容到底涉及到哪些實質內容？政府有沒有掌握？恐怕是人民更關心的，政府只有隨時掌握他們談判的內容跟進度，才能夠做出最好的因應，但是對外仍要表達我們的立場與態度。