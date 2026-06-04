高雄市議會定期大會閉幕 陳其邁：感謝監督與支持

高雄市議會第4屆第7次定期大會今天閉幕，議長康裕成期許市府團隊把握最後半年任期，將重大建設再往前推進。市長陳其邁感謝議會監督與協助，期待持續合作共同為高雄建設努力。

高雄市議會第4屆第7次定期大會閉幕，高雄市議會議長康裕成感謝全體議員、市府團隊及市民的支持與參與，宣布大會圓滿閉幕。高雄市長陳其邁則率領市府團隊到場鞠躬致意，感謝議會監督與協助，期待未來持續合作，共同為高雄建設努力。

康裕成表示，此次會期聚焦交通、教育及社會福利3大面向，包含捷運路網建設、高鐵延伸高雄車站及高雄國際機場等重大建設進度，展現出對高雄未來發展與城市競爭力的高度重視。

康裕成指出，針對產業轉型、台積電進駐、演唱會經濟等攸關城市發展的重要議題，議會不分黨派均展現對高雄的深厚情感與共同期待。同時議員也高度關切少子化、長照服務、毒駕防制、教育及假訊息防治等議題。

康裕成表示，此次定期大會最令人感受深刻的，並非激烈攻防，而是議員們對高雄發展的共同情感。她並笑說，不少議員質詢時頻以「未來行政院長」稱呼陳其邁，「不過陳市長始終沒有正面回應」。

康裕成並期許市府團隊把握最後半年任期，將重大建設再往前推進，把市民在意的事情做到最好，為高雄留下真正讓市民有感的「卸任大禮」。