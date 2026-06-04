快訊

「妳實在太麻煩了！」黃仁勳遭狂追簽名變臉 死亡凝視3秒畫面瘋傳

謝謝你們沒有忘記！88歲北京老母親的感動憶兒

畢典致詞惹議…校長脫口「趕快結束自己」 世新大學回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市議會定期大會閉幕 陳其邁：感謝監督與支持

中央社／ 高雄4日電
高雄市議會第4屆第7次定期大會4日閉幕，議長康裕成（後中）感謝全體議員、市府團隊及市民的支持與參與。圖／中央社（高雄市政府提供）
高雄市議會第4屆第7次定期大會4日閉幕，議長康裕成（後中）感謝全體議員、市府團隊及市民的支持與參與。圖／中央社（高雄市政府提供）

高雄市議會第4屆第7次定期大會今天閉幕，議長康裕成期許市府團隊把握最後半年任期，將重大建設再往前推進。市長陳其邁感謝議會監督與協助，期待持續合作共同為高雄建設努力。

高雄市議會第4屆第7次定期大會閉幕，高雄市議會議長康裕成感謝全體議員、市府團隊及市民的支持與參與，宣布大會圓滿閉幕。高雄市長陳其邁則率領市府團隊到場鞠躬致意，感謝議會監督與協助，期待未來持續合作，共同為高雄建設努力。

康裕成表示，此次會期聚焦交通、教育及社會福利3大面向，包含捷運路網建設、高鐵延伸高雄車站及高雄國際機場等重大建設進度，展現出對高雄未來發展與城市競爭力的高度重視。

康裕成指出，針對產業轉型、台積電進駐、演唱會經濟等攸關城市發展的重要議題，議會不分黨派均展現對高雄的深厚情感與共同期待。同時議員也高度關切少子化、長照服務、毒駕防制、教育及假訊息防治等議題。

康裕成表示，此次定期大會最令人感受深刻的，並非激烈攻防，而是議員們對高雄發展的共同情感。她並笑說，不少議員質詢時頻以「未來行政院長」稱呼陳其邁，「不過陳市長始終沒有正面回應」。

康裕成並期許市府團隊把握最後半年任期，將重大建設再往前推進，把市民在意的事情做到最好，為高雄留下真正讓市民有感的「卸任大禮」。

陳其邁 高雄

延伸閱讀

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

評遠見調查結果 謝國樑：環保奪全國進步王、經濟就業表現亮眼

高雄國小資深教師墜樓第5天 陳其邁說話了

高雄國小墜樓教師後天公祭 市府調查報告尚未出爐

相關新聞

國之北疆吹響反賄號角！檢察長赴東引座談 籲嚴防境外勢力介選

有「離島中的離島」之稱的東引，矗立在台灣最北端海疆，不僅是國防前線，也成為年底地方選舉查察工作的最前哨。連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站，為即將到來的地方選舉提前部署。

屏東九如堤防山豬橫行破壞農作物 農業處：勿擅自狩獵恐挨罰

屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，九如堤防高屏溪旁山豬橫行，多達數百隻，破壞農作物，鄉長臉書公開徵求山豬獵人，消息一出後，有10多人跟公所報名。農業處提醒，遇到山豬破壞農林作物，要依照野生動物保育法向縣府提出獵捕宰殺申請，若擅自獵捕違法可開罰6萬到30萬元。

防彈背心自掏腰包 屏東警裝備預算近5年未編列 議員籲編列常態預算

屏東縣議會今日警察局、交旅處等業務報告質詢，縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，近5年來縣警局在年度預算編列員警個人裝備項目未編列，多仰賴中央補助或動支第二預備金採購。另針對新式防彈背心配發率僅27%，現行防彈背心採「單位保管」制度衍生尺寸不符等問題，要求警局研議推動「衣隨人走」，並呼籲編列常態預算。

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

安泰大火屏縣府清查23家醫院 僅新建屏東榮總無違建、13家仍未改善

屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，還燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公安管理問題。案發後，屏東縣政府全面清查轄內23家醫院，除了新蓋好的屏東榮總外，22家全都有違建，至今仍有13家醫院違建未在期限內改善，將依行政程序法再次限期改善，並通知將加重裁罰，第二次可開罰12萬元。

高雄公托候補2千人 市府設「線上報名系統」減輕家長負擔 限報名2家

高雄市目前有69處公共托育中心，年底將建置89處，落實「區區有公托」，但全市公托供不應求，候補人數近2千人，社會局為提供透明托育服務，打造「公共托育機構線上報名系統」6月1日上線啟用，家長能透過線上平台報名，每名幼兒最多報名2家公托，提供「線上報名、資格查詢、錄取公告及候補查詢」等功能，減少家長奔波、紙本作業時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。