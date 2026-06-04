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馬祖「剪花」東京綻放！阿嬤的剪花藝術驚艷日本　紅紙綻放海島生命力

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
由文化部駐日代表處台台文化中心主辦、連江縣政府合辦的「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」近日於東京虎之門台灣文化中心開幕，讓馬祖民間生活的傳統工藝跨海登上日本舞台。圖／連江縣政府提供
由文化部駐日代表處台台文化中心主辦、連江縣政府合辦的「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」近日於東京虎之門台灣文化中心開幕，讓馬祖民間生活的傳統工藝跨海登上日本舞台。圖／連江縣政府提供

一把剪刀、一張紅紙，剪出的不只是花鳥魚蟲，更是一代代馬祖人的生活記憶與情感寄託。由文化部駐日代表處台台文化中心主辦、連江縣政府合辦的「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」近日於東京虎之門台灣文化中心開幕，這項源自馬祖民間生活的傳統工藝跨海登上日本舞台，不僅展現海島文化深厚底蘊，也成為向國際旅客推介馬祖的重要文化窗口。

連江縣長王忠銘特別錄製影片跨海致詞，向日本各界人士介紹馬祖獨具特色的「剪花」文化。王忠表示，剪花在馬祖人的生命歷程中占有重要位置，從歲時節慶、婚喪喜慶到元宵擺暝，紅色剪花始終伴隨著島民生活；尤其貼著剪花圖樣的風燈，在夜色中點亮時，更是指引遠方遊子返鄉最溫暖的燈火。

此次展覽以馬祖傳統剪紙藝術為核心，呈現9位馬祖常民剪紙藝師李賽金、林春蓮、邱蓮嬌、陳英梅、陳梳金、陳銀銀、陳賽嬌、劉英嬌及劉嫩妹的珍貴作品，這些海島女性長年在家庭與勞作之餘，以雙手剪出對家人平安、豐收吉慶的祝福，也留下屬於馬祖的文化印記。

展場另一大亮點則是當代藝術家陳治旭的創新創作。自23歲起深入馬祖田野調查的他，多年來系統性記錄高齡剪花婦女的生命故事與技藝傳承，並將傳統元素融入現代藝術語彙，從復刻傳統風燈工藝，到結合台灣意象的大型剪字裝置，作品在保留民間工藝精神之餘，也展現跨世代對話與創新的可能。

王忠銘指出，隨著老一輩藝師逐漸凋零，傳統剪花技藝正面臨傳承挑戰，看見年輕藝術家投入保存與創新工作，讓這項承載馬祖集體記憶的文化資產得以延續，令人欣慰。

他也藉此向日本民眾發出邀請，強調馬祖不僅擁有躍然紙上的藝術之美，更有獨特的閩東石屋聚落、戰地歷史遺跡與豐富海島美食，希望透過展覽讓更多人認識馬祖，進一步親自踏上這座島嶼，感受海島文化的獨特魅力。

展覽現場除展出細膩傳統紋樣與當代創作外，也同步介紹馬祖的人文歷史與旅遊特色，不少日本觀眾駐足欣賞作品，細讀文化解說內容，表示透過剪花藝術看見台灣在地文化的多元樣貌，也對這座位於台灣海峽前線的離島留下深刻印象。

「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」即日起至7月17日在東京虎之門臺灣文化中心展出，這場從海島走向國際的文化展演，不僅讓馬祖剪花在東京綻放，也讓更多日本民眾透過一張紅紙、一把剪刀，看見馬祖世代流傳的人情與故事。

「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」即日起至7月17日在東京虎之門台灣文化中心展出，這場從海島走向國際的文化展演，讓馬祖剪花在東京綻放。圖／連江縣政府提供
「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」即日起至7月17日在東京虎之門台灣文化中心展出，這場從海島走向國際的文化展演，讓馬祖剪花在東京綻放。圖／連江縣政府提供

剪花在馬祖人的生命歷程中占有重要位置，從歲時節慶、婚喪喜慶到元宵擺暝，紅色剪花始終伴隨著島民生活；尤其貼著剪花圖樣的風燈，在夜色中點亮時，更是指引遠方遊子返鄉最溫暖的燈火。圖／連江縣政府提供
剪花在馬祖人的生命歷程中占有重要位置，從歲時節慶、婚喪喜慶到元宵擺暝，紅色剪花始終伴隨著島民生活；尤其貼著剪花圖樣的風燈，在夜色中點亮時，更是指引遠方遊子返鄉最溫暖的燈火。圖／連江縣政府提供

「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」即日起至7月17日在東京虎之門台灣文化中心展出，現場也安排剪紙體驗讓日本民眾體驗，大受好評。圖／連江縣政府提供
「剪花・綻放—台灣剪紙藝術在馬祖」即日起至7月17日在東京虎之門台灣文化中心展出，現場也安排剪紙體驗讓日本民眾體驗，大受好評。圖／連江縣政府提供

馬祖 東京 日本

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