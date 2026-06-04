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國之北疆吹響反賄號角！檢察長赴東引座談 籲嚴防境外勢力介選

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江地檢署檢察長劉俊杰昨日深入東引指揮部，向官兵進行反賄選、反詐騙及國安法治宣導。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長劉俊杰昨日深入東引指揮部，向官兵進行反賄選、反詐騙及國安法治宣導。圖／連江地檢署提供

有「離島中的離島」之稱的東引，矗立在台灣最北端海疆，不僅是國防前線，也成為年底地方選舉查察工作的最前哨。連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站，為即將到來的地方選舉提前部署。

座談中，劉俊杰詳細了解東引鄉縣議員、鄉長、鄉民代表及村長選舉概況，並要求警方全面落實查察賄選、暴力介入選舉、虛偽遷徙戶籍、地下賭盤及假訊息等案件，同時提高警覺防範境外勢力介選，密切掌握各擬參選人動態，積極蒐集妨害選舉情資，共同維護東引乾淨選風與民主法治價值。

完成查賄座談後，劉俊杰這兩天也陸續前往東引國中小及東引指揮部，向學生及陸海空三軍官兵進行反賄選、反詐騙及國安法治宣導。在反賄選宣講部分，劉俊杰說明《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪、虛偽遷徙戶籍投票罪，以及《刑法》投票受賄罪等相關規定與刑責，特別提醒設籍連江、具有投票權的官兵，切勿因金錢或利益誘惑而支持特定候選人，更不可透過虛設戶籍方式取得投票資格，以免觸法受罰。

面對近年猖獗的詐騙犯罪，劉俊杰也向官兵說明常見詐騙手法及洗錢防制法相關規範，強調「拒借金融帳戶、拒提不明款項」的重要觀念，提醒民眾切勿因一時疏忽淪為詐騙集團的人頭帳戶，甚至觸犯洗錢罪責。

此外，因東引肩負北疆防務重任，劉俊杰特別加強國安及保密防諜宣導。他引用國安單位資料指出，中國大陸近年常透過黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等管道，並利用退役拉攏現役、網路接觸、金錢利誘及債務脅迫等方式，企圖滲透我國軍事與政府機關，蒐集機敏資訊或發展在台組織。

劉俊杰並說明《國家安全法》、《國家機密保護法》、刑法外患罪章及《陸海空軍刑法》等相關規範，並以近年多起現、退役軍人遭境外勢力吸收後，刺探、蒐集及洩漏軍事機密遭判重刑案例作為警惕，提醒官兵提高警覺，堅守忠誠義務，切勿因一時貪念而成為境外勢力利用的對象。

連江地檢署檢察長劉俊杰昨日前進東引國中小，向學生宣導反賄選。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長劉俊杰昨日前進東引國中小，向學生宣導反賄選。圖／連江地檢署提供

連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長劉俊杰昨日偕同連江縣警察局刑事警察隊隊長馬嘉宏等人，前往東引警察所與基層員警舉行查賄座談，完成連江縣四鄉五島選舉查察分區座談最後一站。圖／連江地檢署提供

賄選 警察 刑法

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