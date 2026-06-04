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屏東九如堤防山豬橫行破壞農作物 農業處：勿擅自狩獵恐挨罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，九如堤防高屏溪旁山豬橫行，多達數百隻，破壞農作物，鄉長臉書公開徵求山豬獵人，消息一出後，有10多人跟公所報名。農業處提醒，遇到山豬破壞農林作物，要依照野生動物保育法向縣府提出獵捕宰殺申請，若擅自獵捕違法可開罰6萬到30萬元。

「堤防內山豬出沒，破壞農地，造成農作物損失，農民耕耘心血一夕之間化為烏有」，九如鄉長藍聰信說，為抓捕山豬，真是傷透腦筋，農民也很頭痛，他日前還率隊到高雄市原鄉區那瑪夏區展開抓山豬請益之旅。

九如鄉長藍聰信說，鄉親曾目擊山豬出沒，少則10來隻，多則有百隻數量龐大。他向縣府爭取16組改良式獵具，並在網路徵求獵人，消息一出有10多人報名詢問。農業處表示，縣府請原鄉4名獵人輔導農民如何使用改良式獵具。

農業處表示，公所徵求獵人後，必須跟農業處提出申請，且只能在受損農作物範圍內，若擅自獵捕違反野保法。農民遇山豬破壞農林作物，依野生動物保育法第21條規定向縣府提出獵捕宰殺申請，獵捕區域必須以農作物受損區域為限制。

農業處指出，成年山豬體重可達百公斤以上，恐有極大力道衝撞，或以獠牙攻擊，建議在受損農地處放置改良式獵具，可精準限定捕捉山豬，而非誤捕其他野生動物，套索後再固定豬隻移除，亦可減少人員受傷風險。

高屏溪堤防出現山豬，農業處說，天然災害確實可能造成野生動物棲地改變，該處是高屏溪高灘地範圍，研判由高雄旗山、美濃山區沿著溪流高灘地一路下來，近年在灘地種植農作物情況普遍，對山豬來說食物豐沛，且周邊蘆葦草叢可資藏匿處多，造成長期滯留發生農作物危害情形。

山豬破壞農作物，農業處提醒，農民可向縣府申請防治野生獸類危害農林作物補助電圍網或電牧線圍籬，輔以改良式獵具捕獵，如有宰殺獵捕需求須事先向縣府申請，不可私自獵捕，違者可依野保法處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。建議農民可整治荒廢土地，減少雜草樹叢，以減少山豬躲匿。

屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言，鄉長藍聰信（右一）跟縣府爭取16組改良式獵具。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言，鄉長藍聰信（右一）跟縣府爭取16組改良式獵具。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉堤防山豬橫行。圖／取自鄉長藍聰信臉書
屏東縣九如鄉堤防山豬橫行。圖／取自鄉長藍聰信臉書

屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供

屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供
屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言。圖／九如鄉長藍聰信提供

農業處 屏東 農民 山豬

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