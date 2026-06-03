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防彈背心自掏腰包 屏東警裝備預算近5年未編列 議員籲編列常態預算

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，今日質詢時穿上員警自費購買防彈背心，呼籲警局正視員警裝備問題。圖／黃明賢團隊提供
縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，今日質詢時穿上員警自費購買防彈背心，呼籲警局正視員警裝備問題。圖／黃明賢團隊提供

屏東縣議會今日警察局、交旅處等業務報告質詢，縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，近5年來縣警局在年度預算編列員警個人裝備項目未編列，多仰賴中央補助或動支第二預備金採購。另針對新式防彈背心配發率僅27%，現行防彈背心採「單位保管」制度衍生尺寸不符等問題，要求警局研議推動「衣隨人走」，並呼籲編列常態預算。

縣警局表示，每年預算盈餘逐步汰換裝備，雖不是專款專用，但以現行裝備來看符合員警需求，但仍會持續滾動注意需求，針對消耗品部分，如微型攝影機等，研議爭取經費。

縣議員黃明賢說，根據警局資料，警政署2023年推動「精進員警執勤方案2.0」，屏東縣警局獲警政署核定1375萬餘元，採購電擊器91組、微型攝影機1000台、防割手套1379雙及戰術背心等1397件。

黃明賢發現，屏東縣近2000名警力，近5年卻未在年度預算編列員警個人裝備經費，僅於有需求時申請第二預備金支應。基層裝備需求是長期存在，應建立常態性預算機制，而非每次透過預備金因應。他也關注新式防彈背心配發情況。警政署近年編列經費採購新式防彈背心，屏東縣配發361件，但外勤員警人數達1334人，配發率僅約27%。新式防彈背心防護性能及機動性均較舊款提升，應積極向中央爭取，提高配發比率。

黃明賢今展示員警自費購買防彈背心，指出現行防彈背心採單位保管制度，人員調動須將裝備留在原單位，常出現尺寸不合、多人共用等，女性員警及體型較嬌小員警經常面臨裝備不合身問題，影響執勤靈活度，降低防護效果。

屏東 議員 黃明賢

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