聽新聞
0:00 / 0:00

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市長陳其邁從《遠見•天下文化》發行人王力行手中接下五星市長獎盃，並與其他縣市首長合影。圖／高雄市政府提供
市長陳其邁從《遠見•天下文化》發行人王力行手中接下五星市長獎盃，並與其他縣市首長合影。圖／高雄市政府提供

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

陳其邁指出，2021年高雄在六都評比中仍排名第五，當時面臨產業轉型、環境治理、交通建設及財政改革等多重挑戰，市府團隊抱持2年拚4年、6年拚轉型決心，希望高雄不只是追趕前段班，完成彎道超車。

他引用南非前總統曼德拉名言「事情完成之前，往往看似不可能」，表示過去幾年高雄接連迎來台積電投資設廠、國際巨星演唱會落腳高雄，以及Netflix選擇高雄作為重要宣傳據點，許多過去被認為不可能的事情，如今都已成為高雄的新日常，也見證城市轉型的成果與潛力。

陳其邁說，全球半導體產業版圖重組，高雄逐步從傳統工業城市轉向高科技產業重鎮，帶動就業市場與城市競爭力同步提升，高雄的轉型是透過產業、交通、環境與城市治理進步，打造更具韌性的城市發展模式。

此外高雄率全國之先建立淨零法制與城市碳預算制度，2024年碳排放量較2005年減少24.3%；環狀輕軌成圓後運量成長86%，市府也連續五年達成零舉借、累計減債250億元，失業率降至3.2%，創縣市合併以來新低，反映城市轉型成果逐漸顯現。

他進一步說，高雄去年舉辦109場演唱會，吸引近163萬人次參與，創造超過52億元觀光產值，帶動旅宿、餐飲及商圈消費，也讓更多國內外旅客重新認識高雄。

陳其邁強調，雖然任期已進入倒數階段，但高雄發展不會停下腳步，面對全球AI浪潮，高雄正積極布局Physical AI產業應用，推動與輝達、鴻海合作的智慧城市燈塔計畫，並規畫導入Robotaxi自動駕駛服務及更多智慧城市應用，希望在下一波科技革命中掌握先機。

根據《遠見雜誌》公布2026縣市長施政滿意度調查，陳其邁施政滿意度達75.9%，成為六都唯一五星市長；高雄市在經濟就業、觀光休閒、醫療衛生、教育、警政治安及道路交通等6項指標均居六都第一。

市長陳其邁率市府團隊共同出席《遠見雜誌》五星市長頒獎典禮。圖／高雄市政府提供
市長陳其邁率市府團隊共同出席《遠見雜誌》五星市長頒獎典禮。圖／高雄市政府提供

市長陳其邁今北上出席《遠見雜誌》五星市長贈獎典禮，強調高雄拚產業升級轉型，彎道超車躍升五星城市。圖／高雄市政府提供
市長陳其邁今北上出席《遠見雜誌》五星市長贈獎典禮，強調高雄拚產業升級轉型，彎道超車躍升五星城市。圖／高雄市政府提供

市長陳其邁從《遠見•天下文化》發行人王力行手中接下五星市長獎盃。圖／高雄市政府提供
市長陳其邁從《遠見•天下文化》發行人王力行手中接下五星市長獎盃。圖／高雄市政府提供

陳其邁 曼德拉 高雄

延伸閱讀

評遠見調查結果 謝國樑：環保奪全國進步王、經濟就業表現亮眼

高雄國小資深教師墜樓第5天 陳其邁說話了

柯志恩提「雄好騎」5大政策 打造健康低碳新港都：讓自行車不只是休閒工具

高雄某國小教師墜樓4天後 校長發聲、陳其邁允諾改革校事會議

相關新聞

防彈背心自掏腰包 屏東警裝備預算近5年未編列 議員籲編列常態預算

屏東縣議會今日警察局、交旅處等業務報告質詢，縣議員黃明賢關切基層員警執勤安全，近5年來縣警局在年度預算編列員警個人裝備項目未編列，多仰賴中央補助或動支第二預備金採購。另針對新式防彈背心配發率僅27%，現行防彈背心採「單位保管」制度衍生尺寸不符等問題，要求警局研議推動「衣隨人走」，並呼籲編列常態預算。

任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

安泰大火屏縣府清查23家醫院 僅新建屏東榮總無違建、13家仍未改善

屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，還燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公安管理問題。案發後，屏東縣政府全面清查轄內23家醫院，除了新蓋好的屏東榮總外，22家全都有違建，至今仍有13家醫院違建未在期限內改善，將依行政程序法再次限期改善，並通知將加重裁罰，第二次可開罰12萬元。

高雄公托候補2千人 市府設「線上報名系統」減輕家長負擔 限報名2家

高雄市目前有69處公共托育中心，年底將建置89處，落實「區區有公托」，但全市公托供不應求，候補人數近2千人，社會局為提供透明托育服務，打造「公共托育機構線上報名系統」6月1日上線啟用，家長能透過線上平台報名，每名幼兒最多報名2家公托，提供「線上報名、資格查詢、錄取公告及候補查詢」等功能，減少家長奔波、紙本作業時間。

屏東九如高屏溪堤防山豬橫行 農民苦不堪言 鄉長誠徵獵人

平地也有山豬出沒？！屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，鄉內高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言，藍聰信日前還特別到原民區展開山豬請益之旅，2日在網路公開徵求「山豬獵人」，避免農民農作物持續遭肆虐。

通過高規格檢疫 屏東愛文芒果銷歐

屏東愛文芒果進軍歐洲市場，農業部昨屏東縣枋山鄉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣水果上架法國巴黎最大批發市場「Rungis Market（韓吉斯市場）」，農業部長陳駿季說，克服歐盟高規格檢疫，首批六公噸啟航，預估三到六天能在法國上市；農糧署輔導下雲林漢光農產企業昨與韓國ＣＲ商企業簽署台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄，預計採購二百公噸芒果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。