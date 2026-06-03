任內3度獲《遠見雜誌》五星市長肯定 陳其邁：榮耀屬於所有市民

《遠見雜誌》公布2026年五星縣市長名單，高雄市長陳其邁再次名列其中，這是他連續第3年獲得五星肯定，陳其邁表示，5年多來施政，高雄從六都評比後段班一路躍升為五星城市，這份榮耀屬於全體市民與市府團隊共同努力的成果。

陳其邁指出，2021年高雄在六都評比中仍排名第五，當時面臨產業轉型、環境治理、交通建設及財政改革等多重挑戰，市府團隊抱持2年拚4年、6年拚轉型決心，希望高雄不只是追趕前段班，完成彎道超車。

他引用南非前總統曼德拉名言「事情完成之前，往往看似不可能」，表示過去幾年高雄接連迎來台積電投資設廠、國際巨星演唱會落腳高雄，以及Netflix選擇高雄作為重要宣傳據點，許多過去被認為不可能的事情，如今都已成為高雄的新日常，也見證城市轉型的成果與潛力。

陳其邁說，全球半導體產業版圖重組，高雄逐步從傳統工業城市轉向高科技產業重鎮，帶動就業市場與城市競爭力同步提升，高雄的轉型是透過產業、交通、環境與城市治理進步，打造更具韌性的城市發展模式。

此外高雄率全國之先建立淨零法制與城市碳預算制度，2024年碳排放量較2005年減少24.3%；環狀輕軌成圓後運量成長86%，市府也連續五年達成零舉借、累計減債250億元，失業率降至3.2%，創縣市合併以來新低，反映城市轉型成果逐漸顯現。

他進一步說，高雄去年舉辦109場演唱會，吸引近163萬人次參與，創造超過52億元觀光產值，帶動旅宿、餐飲及商圈消費，也讓更多國內外旅客重新認識高雄。

陳其邁強調，雖然任期已進入倒數階段，但高雄發展不會停下腳步，面對全球AI浪潮，高雄正積極布局Physical AI產業應用，推動與輝達、鴻海合作的智慧城市燈塔計畫，並規畫導入Robotaxi自動駕駛服務及更多智慧城市應用，希望在下一波科技革命中掌握先機。

根據《遠見雜誌》公布2026縣市長施政滿意度調查，陳其邁施政滿意度達75.9%，成為六都唯一五星市長；高雄市在經濟就業、觀光休閒、醫療衛生、教育、警政治安及道路交通等6項指標均居六都第一。

市長陳其邁率市府團隊共同出席《遠見雜誌》五星市長頒獎典禮。圖／高雄市政府提供

市長陳其邁今北上出席《遠見雜誌》五星市長贈獎典禮，強調高雄拚產業升級轉型，彎道超車躍升五星城市。圖／高雄市政府提供