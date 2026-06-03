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安泰大火 屏縣府清查23家醫院 僅新建屏東榮總無違建 13家仍未改善

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣東港安泰醫院大火釀9死燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公共安全管理問題。圖／報系資料照
屏東縣東港安泰醫院大火釀9死燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公共安全管理問題。圖／報系資料照

屏東縣東港安泰醫院大火釀9死，還燒出醫院違建與申報不實，凸顯醫院公安管理問題。案發後，屏東縣政府全面清查轄內23家醫院，除了新蓋好的屏東榮總外，22家全都有違建，至今仍有13家醫院違建未在期限內改善，將依行政程序法再次限期改善，並通知將加重裁罰，第二次可開罰12萬元。

安泰醫院大火後，內政部國土管理署同年2024年11月函請各縣市政府針對轄內醫療院所違規使用建築情形，全面清查、限期改善、複查與裁罰等強力作為。

城鄉發展處指出，清查轄內22家醫院（屏東榮總因新設醫院未納清查），針對水平、垂直增違建，其內部有醫院維生系統或機電設備，且與合法建築物間房火區劃分隔不全，防火設備性能或功能不全等清查。

城鄉處指出，縣府在2024年12月12日會同鄉鎮公所、衛生局清查，全縣22家醫療全都有違建，違規情形不一。縣府2025年1月函請各醫療院所改善，其中五家醫院（屏東榮總龍泉分院、佑青醫院、部立恆春旅遊醫院與部立屏東醫院、迦樂醫院）在2025年4到9月完成改善。

城鄉處表示，縣府針對未改善完成17家醫院，今年1月依據建築法第77條第1項及同法第91條第1項第2款規定，各處6萬元罰鍰並限期30日內完成改善。

改善期間屆滿後，城鄉處表示，今年3月5日到6日與相關單位複查，17家列管醫院，有4家改善，採取實體拆除、封閉完成與停止使用，4家改善分別為，茂隆骨科醫院、國軍高雄總醫院屏東分院、復興醫院與恆春基督教醫院。

城鄉處表示，截至今年5月底，9家完成改善（包含補辦手續、停止使用、實體封閉或全面拆除），還有13家醫院仍未完全改善，採行政強制措施。13家未在期限內改善完成醫院，在違建空間持續醫療或行政，屬違規使用及構造違規併存狀態，具高度公共安全隱憂，啟動加重裁罰程序。

城鄉處表示，今年5月19日依行政程序法規定，函請未改善13家醫院在文到次日起30日內提陳述書報府（或提改善完成證明）。若逾期未提合理陳述或仍未改善，將續依建築法第91條規定暨屏東縣政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準直接處以第二次罰鍰新台幣12萬元，並再次限期改善。

城鄉處表示，未經許可擅自增建的實體違建結構，續依違章建築處理辦法持續列管，也提醒醫療院所維護建築物公共安全及避免流於事後改善與裁罰，採預防性措施，縣內醫療院所得提早建築物公共安全檢查簽證及申報作業。

屏東 屏東縣 內政部

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