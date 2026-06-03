金門演練軍公民營醫療整合 驗證戰時大量傷患救援機制

國防部軍備副部長鍾樹明上將今天前往金門外島地區，視導「115年軍公民營醫療整合演練」，由金門守備大隊戰車營、陸勤部金門地區支援營、醫療連、三軍總醫院前進外科小組（FRSD）、三軍衛材供應處金門分庫，以及衛福部立金門醫院、金湖鎮衛生所、金門縣消防局等單位共同參演，驗證戰時軍民醫療協同機制與縱深醫療體系運作效能。

鍾樹明在陸軍副司令張台松中將、金防部指揮官黃先任中將及國防部相關聯參主管陪同下，先後前往小徑營區、花崗石醫院、金湖鎮衛生所及衛福部金門醫院，視導傷患收集點及營救護站開設、醫療站與前進外科小組傷患搶救、衛生所轉型急救站，以及大量傷患應變處置等演練科目。

演練內容貼近戰時情境，除模擬大量傷患救治外，也納入電力中斷狀況，驗證醫療人員在低光源環境下執行戰傷救護能力，同時測試衛勤指揮管制與通聯運作，以及醫療收容量能擴充機制，強化防區醫療韌性。

鍾樹明在演練後召開研討會議，肯定此次驗證成果及全體參演人員的辛勞，並感謝金門縣政府衛生局、消防局、衛福部金門醫院等單位積極投入，以及三軍總醫院前進外科小組跨海支援。他表示，此次演練已初步建構跨部會、跨領域協作機制，有助彌補金門外島地區醫療資源不足，厚植戰時及災害防救量能。

鍾樹明指出，未來應進一步制定專屬應變標準作業程序（SOP），提升第一線官兵戰傷存活率，同時為地方民眾提供更完善的安全保障。

金防部表示，本次軍公民營醫療整合演練，主要在於強化國軍結合地方醫療與救護資源能力，以因應敵情威脅及複合式災害挑戰。未來將持續精進戰傷救護技能，並秉持「同島一命、軍民合作」精神，推動全社會防衛韌性建構，發揮全民總力支援軍事作戰，共同守護國土安全。

金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供

金門今天舉行「115年軍公民營醫療整合演練」。圖／民眾提供