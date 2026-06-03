屏東與美國布勞沃德郡締盟 簽經濟及教育MOU

屏東縣與美國佛羅里達州布勞沃德郡（Broward）今天簽署姊妹縣協定並簽署MOU，雙方將就推動貿易合作、深化教育互動、推展環境永續等領域深化交流。

儀式今天在屏東縣政府舉行，佛州布勞沃德郡長博根（Mark D. Bogen）也來台，與屏東縣長周春米完成簽署姊妹縣協定及MOU，雙方將推動經濟與貿易合作，促進商業發展及產業交流，深化教育、文化及觀光互動，及推展環境永續與氣候韌性合作等面向交流。

周春米會中表示，屏東縣與布勞沃德郡雖位處太平洋兩端，卻有著許多相似之處，不僅擁有優美自然環境，也同樣重視科技創新、產業發展及民主價值，正式簽署MOU，象徵兩地友誼邁入新的里程碑，未來在商業、教育、科技、觀光等領域深化合作，加深彼此連結；也將推動青年與學生交流，讓屏東的孩子拓展國際視野，也讓世界看見屏東的活力與潛力。

博根表示，布勞沃德郡內居民來自150多個國家、使用超過100種語言，是一座高度多元且具國際特色的城市，此次簽署MOU是雙方經濟與文化交流的重要起點，期待未來與縣內的中小企業及民間團體能展開更多合作機會。

屏縣府說，此次為布勞沃德郡代表團首次來訪屏東，期盼以締結姊妹縣為起點，共同打造長期互惠的國際夥伴關係，並持續推動雙方在永續發展、產業創新與文化觀光等領域的實質合作。