運動部結合「泳渡澎湖灣」推廣水域運動安全 邀民眾免費體驗

每年夏季為水域事故發生的高峰期，為提升民眾親水安全觀念，運動部全民運動署將於12日至13日在澎湖舉辦「水安防溺闖關活動」，結合SUP、獨木舟體驗及五大互動關卡，讓民眾在親近海洋的同時，也學會正確的自救與救援知識。

全民運動署表示，台灣四面環海，澎湖是海洋運動與觀光重要場域，推動全民運動的同時，水域安全觀念必須同步建立。本次結合澎湖縣政府泳渡澎湖灣年度重要活動，將水域安全教育帶進真實海域場景，讓民眾在體驗中自然學會安全行動。

此次「水安防溺闖關活動」設置五大互動攤位：

「海域偵察隊」教導觀察海流、潮汐、風向與離岸流；「戶外水域安全官」配對地形與裝備如救生衣、防滑鞋；「水域安全賓果王」以九宮格問答強化落水冷靜仰漂、順流漂浮等觀念；「看旗行動派」辨識紅黃綠旗等警示旗幟；「浮力救命王」認識漂浮物品與「冷靜、找浮力、等救援」。

6月12日上午還有免費水域體驗，每梯次上限50人，體驗項目包含獨木舟及SUP。

全民運動署持續打造水域安全環境，透過「115年台灣水域運動領航計畫」，結合各縣市政府，依據地方水域特色環境，推動「水安教育場域」，讓民眾從認識水域、親近水域到安全享受水域，逐步建立全民水域運動文化。