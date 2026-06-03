EXO高雄簽售會引討論 黃捷：不能讓粉絲被迫跪著追星

韓團EXO將於7月在高雄辦簽售會，網路流傳簡體字海報並稱有台胞證才可購票，引發討論。民進黨立法院黨團副書記長黃捷今天說，不能讓粉絲被迫跪著追星，她跟文化部、陸委會討論相關修法，保障追星人權益。

台灣粉絲發現，EXO線下簽售會簡體字海報下方，出現中國芒果TV衍生品牌「小芒」和「FANME」2個平台，也有網友發文稱需要中國電話號碼、台胞證才能買票。台灣主辦FANME於2日聲明表示，購票方式未出爐，且股東及資金均來自台灣。

民進黨立法院黨團書記長范雲、黃捷召開輿情回應記者會。黃捷表示，根據了解，EXO簽售會跟演唱會，是2個不同的主辦跟活動性質。演唱會合法合規、沒有問題，但簽售會目前看起來是「小芒」舉辦，「小芒」屬於湖南廣電集團。

黃捷質疑，湖南衛視是湖南省政府直接管理的公司，相關活動是否涉及中國黨政軍背景。粉絲也擔心此平台是否會被中國蒐集個資，甚至報名還要使用台胞證，如果有這些情事，確實踩到台灣國安紅線。

黃捷說，昨天FANME公司跟她聯絡，對方說法是目前網路資訊都不是正式的，簽售會資訊還沒出來。她最近接收到很多類似案例，即中資娛樂公司來台灣舉辦演藝活動，卻讓粉絲在過程中遭受打壓、被迫跪著追星。這些情況她絕對不支持，她跟文化部、陸委會討論，希望修法保障台灣追星人的權益。