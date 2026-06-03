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高雄公托候補2千人 市府設「線上報名系統」減輕家長負擔 限報名2家

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市目前有69處公托，，候補人數近2千人，社會局打造「公共托育機構線上報名系統」6月1日上線啟用，家長能夠過線上平台報名，每名幼兒最多報名2家公托。圖／高雄市社會局提供
高雄市目前有69處公托，，候補人數近2千人，社會局打造「公共托育機構線上報名系統」6月1日上線啟用，家長能夠過線上平台報名，每名幼兒最多報名2家公托。圖／高雄市社會局提供

高雄市目前有69處公共托育中心，年底將建置89處，落實「區區有公托」，但全市公托供不應求，候補人數近2千人，社會局為提供透明托育服務，打造「公共托育機構線上報名系統」6月1日上線啟用，家長能透過線上平台報名，每名幼兒最多報名2家公托，提供「線上報名、資格查詢、錄取公告及候補查詢」等功能，減少家長奔波、紙本作業時間。

高雄市目前已設置69處公共托育機構，可收托2212名未滿兩歲幼兒，候補人數共2953人，預計今年底設置達88處，增設19處公托。為提供更便利、透明托育服務，社會局「公共托育機構線上報名系統」6月1日上線啟用，家長可透過線上平台查詢各公共托育機構招生資訊、收托名額及候補遞補進度，減少往返奔波時間。

社會局表示，報名系統上線後，家長可由「高雄數位市民」首頁進入「市政服務」，搜尋「公共托育」即可進入報名系統登記，需完成資料填寫及相關文件上傳，經審核後，系統將以Email通知報名成功，也可至網站線上查詢申請進度及候補資訊；若為報名系統上線前，已向公托報名完成，資料亦將依原排序情形全數匯入系統，不影響權益。

目前每名幼兒最多可同時報名2家公共托育機構，提供「線上報名、資格查詢、錄取公告及候補查詢」等功能，截至6月2日中午12時，已有138名幼兒完成線上登記報名；社會局解釋，考量若開放登記多家機構，可能造成重複登記情形，影響排隊候補之公平性，自113年5月底起家長可同時登記2家公托，將持續蒐集家長意見及實務執行情形，評估是否調整。

高雄 托育 高雄市

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