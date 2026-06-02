屏東九如高屏溪堤防山豬橫行 農民苦不堪言 鄉長誠徵獵人

平地也有山豬出沒？！屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，鄉內高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言，藍聰信日前還特別到原民區展開山豬請益之旅，2日在網路公開徵求「山豬獵人」，避免農民農作物持續遭肆虐。

九如鄉長藍聰信說，九如鄉堤防山豬橫行，有鄉親曾經目擊山豬出沒，少則10來隻，多則有百隻。他向縣府爭取10組塑膠套繩，縣府出動4名獵人獵捕山豬，但考量山豬族群數量龐大，量能恐不夠，他公開徵求山豬獵人，可以跟鄉公所報名，一起加入防治行列。

「堤防內山豬出沒，破壞農地，也造成農作物嚴重損失，讓農民耕耘的心血一夕之間化為烏有」，藍聰信說，為抓捕山豬傷透腦筋，農民也很頭痛，他日前還率隊到高雄市那瑪夏區展開抓山豬請益之旅。

當地居民指出，山豬可能是因為在八八風災時從山區沖下，經過九如堤防高屏溪河濱疏浚道路冷水坑一帶轉彎處被沖上岸後，疑在堤防生存繁衍。

九如堤防今年2月底發生火警，火勢範圍延燒40公頃，消防局花24小時火勢才撲滅，大火延燒造成屏東市周邊地區「下起黑雪」」漫天灰飛飄散，警方調查發現43歲莊男等3人，在該處設捕獵山豬陷阱，涉嫌點火驅趕山豬釀災，在貨車上發現獵槍等證物，警方當時依違反公共危險與槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

平地也有山豬出沒？！屏東縣九如鄉高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言，藍聰信日前還特別到原民區展開山豬請益之旅，2日在網路公開徵求「山豬獵人」，避免農民農作物持續遭肆虐。圖／取自鄉長臉書