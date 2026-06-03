重返18歲金門駐地 95歲老兵紅了眼眶

一群昔日駐守金門的裝甲兵近日展開四天三夜重返戰地之旅，九十五歲退役裝甲兵上校吳神農，站在金寧鄉翁贊商洋樓門前，顫抖雙手輕撫斑駁門環，這棟如今翻轉為藝文咖啡館的洋樓，對老兵來說，是他們十八歲時揮灑青春及捍衛台海安全的烽火營舍。

吳神農是中華民國裝甲兵界的重要前輩，自一九四九年考入裝甲兵學校後，參與新竹湖口裝甲兵學校創建工作，見證國軍裝甲部隊發展歷程，與裝甲兵部隊淵源深厚。

「第一次來金門時，我才十八歲，是裝甲兵助教。」吳神農回憶，當年奉命來金門訓練裝甲砲車部隊，由於當時許多官兵對裝甲武器不熟悉，由他負責相關訓練工作。談起那段歲月，他坦言當年兩岸情勢緊張，許多官兵都抱著「風蕭蕭兮易水寒」心情到前線，當時金門島上水資源匱乏，一桶水得兼顧洗臉、刷牙與盥洗，生活十分艱苦，翁贊商洋樓是少數較完善建築之一。

吳神農雖曾經六度造訪金門，卻始終未能踏入舊地，此次在戰車群老兵王建華的促成下，他終於與昔日裝甲弟兄展開四天三夜的「重返戰地之旅」。當他再次走進熟悉的空間，斑駁的牆面與木梯喚醒了沈睡的歲月，讓老上校不禁紅了眼眶，輕聲說道「真的很感動。」

這群平均年齡超過八十歲的老兵，將換上珍藏的草綠服、繫上S腰帶，巡迴古寧頭、八二三戰史館及翟山坑道等重要陣地，重現當年衛哨勤務。他們正用自己斑駁卻堅毅的生命故事，為金門那段英勇的戰地歷史，寫下最動人的見證。