屏東校園傳性騷 學校竟發公文要申訴人「自重自愛」教育處長：不妥適

屏東縣議員梁育慈2日質詢時表示，她日前接到校園內一件不涉及學生的性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，她批校園缺乏性平意識、違反客觀專業公正原則。教育處長陳國祥說，不妥適，學校處理問題應是超然，不能涉及個人看法評斷，已要求學校內部檢討。

梁育慈說，縣內某國中校園受理不涉及學生的性騷擾案，學校竟發公文給申訴人卻寫著主觀評斷的話語。

該公文寫著「對於陳述內容，本校予以尊重但不認同，仍請台端自重自愛，勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」等語。

梁育慈說，這是校園內不涉及學生的一起性騷擾案，是屬於性別平等工作法。在此性平申訴案中，學校扮演雇主、調查、申訴人上級機關角色。她問教育處長陳國祥，「學校發這樣的公文適當嗎？」，雇主對於受理性騷擾案件，在查證時，要秉持客觀、公正、專業原則。

教育處長陳國祥說，該公文的內不妥適，「學校態度應該是超然，不能涉及，且必須兼顧各方全義，不預判，不宜用公文評斷，公文是依法執行，不能涉及個人看法評斷」。

梁育慈說，學校發這樣一只公文，程序暇吃，對於申訴者、甚或被申訴者都不公平，教育處有責任要協助，輔導各級學校處理性平、霸凌、不當管教等糾紛，都必須有專業法律知識素養。

陳國祥指出，不管是誰裁示的，公文不能評價個人，且必須兼顧各方權益，不能預設立場，已經要求學校正式提出檢討報告。