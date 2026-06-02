聽新聞
0:00 / 0:00

屏東校園傳性騷 學校竟發公文要申訴人「自重自愛」教育處長：不妥適

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
縣議員梁育慈2日質詢，她日前接到校園內一件不涉及學生的性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，她批校園缺乏性平意識、違反客觀專業公正原則。圖／梁育慈提供
縣議員梁育慈2日質詢，她日前接到校園內一件不涉及學生的性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，她批校園缺乏性平意識、違反客觀專業公正原則。圖／梁育慈提供

屏東縣議員梁育慈2日質詢時表示，她日前接到校園內一件不涉及學生的性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，她批校園缺乏性平意識、違反客觀專業公正原則。教育處長陳國祥說，不妥適，學校處理問題應是超然，不能涉及個人看法評斷，已要求學校內部檢討。

梁育慈說，縣內某國中校園受理不涉及學生的性騷擾案，學校竟發公文給申訴人卻寫著主觀評斷的話語。

該公文寫著「對於陳述內容，本校予以尊重但不認同，仍請台端自重自愛，勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」等語。

梁育慈說，這是校園內不涉及學生的一起性騷擾案，是屬於性別平等工作法。在此性平申訴案中，學校扮演雇主、調查、申訴人上級機關角色。她問教育處長陳國祥，「學校發這樣的公文適當嗎？」，雇主對於受理性騷擾案件，在查證時，要秉持客觀、公正、專業原則。

教育處長陳國祥說，該公文的內不妥適，「學校態度應該是超然，不能涉及，且必須兼顧各方全義，不預判，不宜用公文評斷，公文是依法執行，不能涉及個人看法評斷」。

梁育慈說，學校發這樣一只公文，程序暇吃，對於申訴者、甚或被申訴者都不公平，教育處有責任要協助，輔導各級學校處理性平、霸凌、不當管教等糾紛，都必須有專業法律知識素養。

陳國祥指出，不管是誰裁示的，公文不能評價個人，且必須兼顧各方權益，不能預設立場，已經要求學校正式提出檢討報告。

縣議員梁育慈2日質詢，她日前接到校園一件不涉及學生性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，教育處長陳國祥（右）也說，確實不妥適。圖／取自議會直播網站
縣議員梁育慈2日質詢，她日前接到校園一件不涉及學生性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，教育處長陳國祥（右）也說，確實不妥適。圖／取自議會直播網站

校園 性騷擾 梁育慈

延伸閱讀

南市某校長涉霸凌、打壓吹哨者遭監察院糾正 教育局回應了

海線某國中驚傳霸凌！家長痛訴「女學生集體自殘」 教育局緊急介入

科技執法能保護老師？他提議教室裝監視器：投訴零成本釀校園悲劇

冠軍籃球隊擠8人座廂型車…學生半蹲搭車 嘉義水上國中涉超載

相關新聞

通過高規格檢疫 屏東愛文芒果銷歐

屏東愛文芒果進軍歐洲市場，農業部昨屏東縣枋山鄉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣水果上架法國巴黎最大批發市場「Rungis Market（韓吉斯市場）」，農業部長陳駿季說，克服歐盟高規格檢疫，首批六公噸啟航，預估三到六天能在法國上市；農糧署輔導下雲林漢光農產企業昨與韓國ＣＲ商企業簽署台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄，預計採購二百公噸芒果。

高市補助陪餐費10元 師不領情

高雄市國中小學全面免費營養午餐九月上路，首度補助教職員午餐食材費，每餐補助十元，推動師生共同用餐，讓食安把關更落實。不少基層教師認為，陪餐須再自付約四十元，與食安把關畫上等號恐怕過度簡化，備課與教學之外的工作量逐年增加，讓教師壓力沉重。

重返18歲金門駐地 95歲老兵紅了眼眶

一群昔日駐守金門的裝甲兵近日展開四天三夜重返戰地之旅，九十五歲退役裝甲兵上校吳神農，站在金寧鄉翁贊商洋樓門前，顫抖雙手輕撫斑駁門環，這棟如今翻轉為藝文咖啡館的洋樓，對老兵來說，是他們十八歲時揮灑青春及捍衛台海安全的烽火營舍。

屏東九如高屏溪堤防山豬橫行 農民苦不堪言 鄉長誠徵獵人

平地也有山豬出沒？！屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，鄉內高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言，藍聰信日前還特別到原民區展開山豬請益之旅，2日在網路公開徵求「山豬獵人」，避免農民農作物持續遭肆虐。

屏東校園傳性騷 學校竟發公文要申訴人「自重自愛」教育處長：不妥適

屏東縣議員梁育慈2日質詢時表示，她日前接到校園內一件不涉及學生的性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，她批校園缺乏性平意識、違反客觀專業公正原則。教育處長陳國祥說，不妥適，學校處理問題應是超然，不能涉及個人看法評斷，已要求學校內部檢討。

18歲駐守金門、95歲再回駐地 傳奇裝甲兵吳神農洋樓前憶烽火歲月

「以前也是這個。」95歲的老兵上校吳神農站在翁贊商洋樓門前，伸手輕撫斑駁門環，凝視許久後緩緩吐出這句話。短短幾個字，彷彿打開塵封70多年的記憶匣子，讓眼前這棟洋樓瞬間回到烽火歲月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。