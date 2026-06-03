高市補助陪餐費10元 師不領情

高雄市國中小學全面免費營養午餐九月上路，首度補助教職員午餐食材費，每餐補助十元，推動師生共同用餐，讓食安把關更落實。不少基層教師認為，陪餐須再自付約四十元，與食安把關畫上等號恐怕過度簡化，備課與教學之外的工作量逐年增加，讓教師壓力沉重。

高市教育局回應，市府自籌財源補助教職員每餐十元，除減輕教師用餐負擔，盼能增加午餐監督機制，發現異狀即時回報。

高市府預計投入約廿七億元經費推動免費午餐，公私立學校同步納入補助範圍，全市約十九萬五千名學生受惠，另也首度編列五七六○萬元補助教職員食材費，每餐補助十元為基準，共有二萬八千八百名教職員受惠。

政策公布後，卻引發部分教師質疑十元陪餐費過於廉價，一名小學導師說，導師須在學生用餐時間留在班級執行午餐指導，協助抬餐桶、分配餐食、維持秩序、處理餐點異物、食安異常等突發，若發現餐食異常，需立即拍照、保存證據並向午餐廚房及校方通報。

導師直言，這本是職責一部分，並非因十元補助才執行，把原本就存在工作內容，包裝成補助後才產生食安功能，第一線教師難認同。

也有教師提到，剩餘餐費由教師負擔，須再自付約四十至四十五元不等，若陪餐是執行公務、協助食安把關，應該公費全額補助，而非還要自行負擔大部分餐費，補助十元沒意義，且午餐價格逐年調漲。

高雄市教師職業工會理事長李雅文認為，部分縣市除導師免費營養午餐，還編列午餐指導費，反映教師在陪餐、抬餐及午餐管理上的額外付出，高雄教師每餐幾乎自付，若還扛責，恐增加陪餐教師壓力。

教育局解釋，過去中央補助學校午餐使用國產可溯源三章一Ｑ政策，今年不再補助，市府自籌財源接手，改以補助教職員每餐十元延續政策，鼓勵學校採國產可溯源三章一Ｑ食材，掌握用餐品質，一同為食安把關。