聽新聞
0:00 / 0:00

高市補助陪餐費10元 師不領情

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄市政府教育局宣布，免費營養午餐政策將擴大納入私立國中小學學生。圖／高市教育局提供
高雄市政府教育局宣布，免費營養午餐政策將擴大納入私立國中小學學生。圖／高市教育局提供

高雄市國中小學全面免費營養午餐九月上路，首度補助教職員午餐食材費，每餐補助十元，推動師生共同用餐，讓食安把關更落實。不少基層教師認為，陪餐須再自付約四十元，與食安把關畫上等號恐怕過度簡化，備課與教學之外的工作量逐年增加，讓教師壓力沉重。

高市教育局回應，市府自籌財源補助教職員每餐十元，除減輕教師用餐負擔，盼能增加午餐監督機制，發現異狀即時回報。

高市府預計投入約廿七億元經費推動免費午餐，公私立學校同步納入補助範圍，全市約十九萬五千名學生受惠，另也首度編列五七六○萬元補助教職員食材費，每餐補助十元為基準，共有二萬八千八百名教職員受惠。

政策公布後，卻引發部分教師質疑十元陪餐費過於廉價，一名小學導師說，導師須在學生用餐時間留在班級執行午餐指導，協助抬餐桶、分配餐食、維持秩序、處理餐點異物、食安異常等突發，若發現餐食異常，需立即拍照、保存證據並向午餐廚房及校方通報。

導師直言，這本是職責一部分，並非因十元補助才執行，把原本就存在工作內容，包裝成補助後才產生食安功能，第一線教師難認同。

也有教師提到，剩餘餐費由教師負擔，須再自付約四十至四十五元不等，若陪餐是執行公務、協助食安把關，應該公費全額補助，而非還要自行負擔大部分餐費，補助十元沒意義，且午餐價格逐年調漲。

高雄市教師職業工會理事長李雅文認為，部分縣市除導師免費營養午餐，還編列午餐指導費，反映教師在陪餐、抬餐及午餐管理上的額外付出，高雄教師每餐幾乎自付，若還扛責，恐增加陪餐教師壓力。

教育局解釋，過去中央補助學校午餐使用國產可溯源三章一Ｑ政策，今年不再補助，市府自籌財源接手，改以補助教職員每餐十元延續政策，鼓勵學校採國產可溯源三章一Ｑ食材，掌握用餐品質，一同為食安把關。

食安 高市

延伸閱讀

不只公立國中小營養午餐免費 高市府今宣布擴大納入私校學生

營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

新北免費營養午餐 家長盼補強導護配套、教師憂排擠預算

再傳教師墜樓憾事 教團：長期制度警訊

相關新聞

通過高規格檢疫 屏東愛文芒果銷歐

屏東愛文芒果進軍歐洲市場，農業部昨屏東縣枋山鄉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣水果上架法國巴黎最大批發市場「Rungis Market（韓吉斯市場）」，農業部長陳駿季說，克服歐盟高規格檢疫，首批六公噸啟航，預估三到六天能在法國上市；農糧署輔導下雲林漢光農產企業昨與韓國ＣＲ商企業簽署台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄，預計採購二百公噸芒果。

高市補助陪餐費10元 師不領情

高雄市國中小學全面免費營養午餐九月上路，首度補助教職員午餐食材費，每餐補助十元，推動師生共同用餐，讓食安把關更落實。不少基層教師認為，陪餐須再自付約四十元，與食安把關畫上等號恐怕過度簡化，備課與教學之外的工作量逐年增加，讓教師壓力沉重。

重返18歲金門駐地 95歲老兵紅了眼眶

一群昔日駐守金門的裝甲兵近日展開四天三夜重返戰地之旅，九十五歲退役裝甲兵上校吳神農，站在金寧鄉翁贊商洋樓門前，顫抖雙手輕撫斑駁門環，這棟如今翻轉為藝文咖啡館的洋樓，對老兵來說，是他們十八歲時揮灑青春及捍衛台海安全的烽火營舍。

屏東九如高屏溪堤防山豬橫行 農民苦不堪言 鄉長誠徵獵人

平地也有山豬出沒？！屏東縣九如鄉長藍聰信接獲農民反映，鄉內高屏溪堤防山豬橫行，高達百隻，破壞農作物，農民苦不堪言，藍聰信日前還特別到原民區展開山豬請益之旅，2日在網路公開徵求「山豬獵人」，避免農民農作物持續遭肆虐。

屏東校園傳性騷 學校竟發公文要申訴人「自重自愛」教育處長：不妥適

屏東縣議員梁育慈2日質詢時表示，她日前接到校園內一件不涉及學生的性騷案，學校卻發公文給申訴人寫著「請台端自重自愛、勿忘加斷言，以失身為高等公務員之尊榮」，她批校園缺乏性平意識、違反客觀專業公正原則。教育處長陳國祥說，不妥適，學校處理問題應是超然，不能涉及個人看法評斷，已要求學校內部檢討。

18歲駐守金門、95歲再回駐地 傳奇裝甲兵吳神農洋樓前憶烽火歲月

「以前也是這個。」95歲的老兵上校吳神農站在翁贊商洋樓門前，伸手輕撫斑駁門環，凝視許久後緩緩吐出這句話。短短幾個字，彷彿打開塵封70多年的記憶匣子，讓眼前這棟洋樓瞬間回到烽火歲月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。