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通過高規格檢疫 屏東愛文芒果銷歐

聯合報／ 記者潘奕言陳雅玲／連線報導
農業部昨在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果上架法國巴黎最大批發市場。記者潘奕言／攝影
農業部昨在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果上架法國巴黎最大批發市場。記者潘奕言／攝影

屏東愛文芒果進軍歐洲市場，農業部昨屏東縣枋山鄉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣水果上架法國巴黎最大批發市場「Rungis Market（韓吉斯市場）」，農業部長陳駿季說，克服歐盟高規格檢疫，首批六公噸啟航，預估三到六天能在法國上市；農糧署輔導下雲林漢光農產企業昨與韓國ＣＲ商企業簽署台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄，預計採購二百公噸芒果。

農業部表示，歐洲防檢疫標準與品質要求嚴格，去年六月歐盟同意台灣芭樂與芒果輸入歐盟市場，今年二月又同意開放台灣荔枝及紅龍果。經業者對接並取得訂單，台灣三大主力夏季珍果首航歐洲。

陳駿季說，台灣水果跨越逾一萬公里銷往歐洲意義重大，歐洲卅二個國家都能享受台灣優質水果，證明台灣冷鏈技術與防檢疫實力。

屏東縣長周春米表示，縣府作為農民堅強後盾，「屏東縣農業國際化標準包裝加工廠」預計明年初運營，協助農民提升國際競爭力，讓「屏東水果成為全世界最佳選擇」，後續深入法國米其林餐廳及精品超市通路。

建賢果菜運銷合作社理事主席陳明賢表示，屏東芒果除穩定出口日、韓，也外銷香港、新加坡、紐澳等地。外銷業者自然屋集團總裁陳俊雄表示，屏東芒果試跑歐洲檢疫通關流程，法國商測出甜度高達十九點三度。

雲林漢光農產企業昨與韓國ＣＲ商企業簽署「台韓芒果及農產品進出口合作備忘錄」，農糧署果樹及花卉產業組長范國慶見證簽約，他說，今年全台芒果產量約十六萬公噸，已外銷約四四○公噸，其中百分之四十二至韓國。ＣＲ商社社長洪昌來表示，台灣芒果「好吃到讓人想住在台灣」，預計在百貨、超市等通路上架。

芒果 屏東 巴黎

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