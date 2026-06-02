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18歲駐守金門、95歲再回駐地 傳奇裝甲兵吳神農洋樓前憶烽火歲月

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門老兵召集令昨日迎來一群戰車群學長，老兵在隊旗前再度手持長槍操演，回味當年的歲月。記者蔡家蓁／攝影
金門老兵召集令昨日迎來一群戰車群學長，老兵在隊旗前再度手持長槍操演，回味當年的歲月。記者蔡家蓁／攝影

「以前也是這個」95歲的老兵上校吳神農站在翁贊商洋樓門前，伸手輕撫斑駁門環，凝視許久後緩緩吐出這句話。短短幾個字，彷彿打開塵封70多年的記憶匣子，讓眼前這棟洋樓瞬間回到烽火歲月。

位於金寧鄉的翁贊商洋樓，如今是充滿藝文氣息的咖啡館「寂寞寂寞山芭地」，但對吳神農而言，這裡從來不只是觀光景點，而是青春歲月曾駐守的營舍，也是軍旅生涯難以忘懷的重要篇章。今年95歲的吳神農，是中華民國裝甲兵界的重要前輩。1949年考入裝甲兵學校後，參與新竹湖口裝甲兵學校創建工作，見證國軍裝甲部隊發展歷程，與裝甲兵部隊淵源深厚。

此次在戰車群老兵王建華規劃下，一群昔日駐守金門的裝甲兵弟兄展開四天三夜重返戰地之旅。當車隊抵達翁贊商洋樓時，吳神農帶著大家走進曾經生活過的空間，牆面、窗櫺、木梯與門環，都成為串起往日時光的重要線索。

「第一次來金門時，我才18歲，是裝甲兵助教」吳神農回憶，當年奉命來金門訓練裝甲砲車部隊，由於當時許多官兵對裝甲武器並不熟悉，因此由他負責相關訓練工作。

談起那段歲月，他坦言，當年兩岸情勢緊張，許多官兵都抱著「風蕭蕭兮易水寒」的心情來到前線。當時的金門幾乎沒有樹木，島上水資源匱乏，一桶水往往得兼顧洗臉、刷牙與盥洗，生活條件十分艱苦，而翁贊商洋樓則是當地少數較完善的建築之一。

駐守洋樓4個多月後離開金門，吳神農退伍後雖曾六度重返金門，卻始終未再踏進這棟洋樓，直到這次重回故地，塵封多年的回憶才再次被喚醒。「真的很感動」他輕聲說道。

未來幾天，這群平均年齡超過80歲的老兵，將穿上珍藏多年的草綠服、繫上S腰帶，在各戰地景點與哨所重現當年衛哨勤務場景。他們將走訪古寧頭戰史館、823戰史館、獅山砲陣地、湖井頭戰史館、翟山坑道及陳景蘭洋樓等地，以最真實的生命故事，訴說金門戰地歷史。

95歲的老兵上校吳神農（左五）站在翁贊商洋樓前，與參加老兵召集令的學弟們一起合影。記者蔡家蓁／攝影
95歲的老兵上校吳神農（左五）站在翁贊商洋樓前，與參加老兵召集令的學弟們一起合影。記者蔡家蓁／攝影

95歲的老兵上校吳神農（右六）重回昔日駐地翁贊商洋樓，他與觀光處長許績鑫（右四）、縣議員董森堡（左五）、與學弟在洋樓前合影。記者蔡家蓁／攝影
95歲的老兵上校吳神農（右六）重回昔日駐地翁贊商洋樓，他與觀光處長許績鑫（右四）、縣議員董森堡（左五）、與學弟在洋樓前合影。記者蔡家蓁／攝影

95歲的老兵上校吳神農（中）重回昔日駐地翁贊商洋樓，受到屋主翁先生（右）的熱情歡迎，他還特別送他手沖咖啡與書籍。記者蔡家蓁／攝影
95歲的老兵上校吳神農（中）重回昔日駐地翁贊商洋樓，受到屋主翁先生（右）的熱情歡迎，他還特別送他手沖咖啡與書籍。記者蔡家蓁／攝影

95歲的老兵上校吳神農（中）重回昔日駐地翁贊商洋樓，遇到不少年輕人，他還跟他們介紹過往當兵的歲月。記者蔡家蓁／攝影
95歲的老兵上校吳神農（中）重回昔日駐地翁贊商洋樓，遇到不少年輕人，他還跟他們介紹過往當兵的歲月。記者蔡家蓁／攝影

95歲的老兵上校吳神農（右）重回昔日駐地翁贊商洋樓，伸手輕撫斑駁門環，他直說「以前也是這個」。記者蔡家蓁／攝影
95歲的老兵上校吳神農（右）重回昔日駐地翁贊商洋樓，伸手輕撫斑駁門環，他直說「以前也是這個」。記者蔡家蓁／攝影

95歲的老兵上校吳神農（中）在學弟與親友團的陪同下，重回昔日駐地翁贊商洋樓。記者蔡家蓁／攝影
95歲的老兵上校吳神農（中）在學弟與親友團的陪同下，重回昔日駐地翁贊商洋樓。記者蔡家蓁／攝影

95歲的老兵上校吳神農（右）重回昔日駐地翁贊商洋樓，與當天縣府安排的裝甲兵一起重現敬禮動作。記者蔡家蓁／攝影
95歲的老兵上校吳神農（右）重回昔日駐地翁贊商洋樓，與當天縣府安排的裝甲兵一起重現敬禮動作。記者蔡家蓁／攝影

金門 中華民國

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