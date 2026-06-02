立委攜手高樹農會 推廣「蕉心好芋到」

為全面穩定農期收益並協助產業升級，立委鍾佳濱2日攜手高樹鄉農會，邀集國內指標性食品加工業者舉辦「蕉心好芋到」推廣會，並邀集板橋農會、長治農會、南州農會，響應「農會挺農會、緊招買香蕉」。立委伍麗華、莊瑞雄紛紛到場支持。

屏東作為台灣農業重鎮，芋頭與香蕉產量分別高居全國第二與第一。近期正逢兩大主力農產盛產季節，受短期季節性產量集中釋出影響，市場拍賣價格出現波動。4月底至5月初，香蕉產地價格一度回落至每公斤8至10元，芋頭收購價也來到每台斤7至8元，引發地方農友關注。

鍾佳濱表示，面對市場短期供需波動，傳統一級鮮果銷售需與二級加工深度結合，「透過食品加工技術，不僅能有效去化盛產期的生鮮農產、延長保存期限，更能提升產品附加價值」。盼透過產、官、消費者三方聯手，為屏東優質芋頭與香蕉開創多元通路，帶動地方農業永續發展。

伍麗華指出，過去原住民文化講求「獵到什麼、種出什麼就立即分享」，但在現代經濟下，農民不能只靠分享，需善用加工與保存技術，來延長銷售期。她肯定高樹農產品的美味之餘，也分享自己家鄉茂林正是高樹鄉水源的上游，因為有優質水源，讓土地的開設需受嚴格把關，也保護了農地的品質。

農業部次長胡忠一看著現場豐富的農產品，擔任起行銷大使，如數家珍地介紹各家產品的特點。他說，政府於2024年已補助農會設置「農作物農藥殘留快速檢驗」，生鮮產品上市前皆歷經20分鐘快篩把關，確保消費者買得安全、安心。

因去年颱風後輔導、補助，加上農民用心栽培，今年產量大幅提升，甚至香蕉外銷量截至活動前一日已達 626.6 公噸，超越去年一整年的總量。胡忠一呼籲全國消費者採購在地農產，不僅價格親民、品質優良，更能縮短食物里程、降低碳足跡。

除了農產加工品的推廣，現場也看到新鮮的香蕉與芋頭，鍾佳濱補充，好的加工品需要有新鮮的來源，目前市面通路以香蕉鮮果食用占大宗，因此特地媒合農糧署與新北市板橋農會接洽，盼透過北部通路與推廣的量能，讓全國都可以享用最新鮮的南部香蕉。

農糧署主秘陳文儀也分享，透過農糧署協助農民、農會與民間通路的串聯，屏東優質的當季生鮮與加工產品已成功打入各大主流通路，消費者在盛產期能便利購買；此次也特別連結南部產地農會與北部消費地農會同心協力，為蕉農開拓市場，希望民眾能多消費。

展售會現場提供香蕉牛奶、芋頭牛奶、芋泥與香蕉生乳捲、香蕉蛋捲、香蕉薯條餅乾等產品試吃與試飲，吸引眾多人潮到場，一小時內便銷售而空。