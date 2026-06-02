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屏東愛文芒果首輸歐洲 首批6公噸3到5天上架法國市場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
農業部今天在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。記者潘奕言／攝影
農業部今天在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。記者潘奕言／攝影

屏東愛文芒果進軍歐洲市場！農業部今天在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，部長陳駿季也到場參加，宣布將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。首批台灣水果共6公噸封櫃啟航，預計3到5天就能在法國上架。

農業部表示，歐洲防檢疫標準與品質要求嚴格，去年6月歐盟同意台灣芭樂與芒果輸入歐盟全體成員國市場，今年2月又同意開放台灣荔枝及紅龍果。經業者對接並取得訂單，這次台灣三大主力夏季珍果一起首航歐洲。

陳駿季表示，台灣水果跨越逾1萬公里銷往歐洲意義重大，不只是貿易也搭建起雙方的橋梁，歐洲32個國家都能享受台灣優質的水果，證明台灣冷鏈技術與防檢疫實力。也感謝第一線農民能種出這麼優良的果品，政府將持續為台灣農產拓展更多的外銷通路。

屏東縣長周春米表示，感謝農業部協助屏東水果銷歐，縣府也會持續作為農民的堅強後盾，「屏東縣農業國際化標準包裝加工廠」預計明年初運營，擁有外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，協助農民提升屏東農產的國際競爭力，讓「屏東水果成為全世界最佳的選擇」。

建賢果菜運銷合作社理事主席陳明賢表示，屏東芒果除了穩定出口日、韓，也外銷香港、新加坡、紐澳等地，現在多了歐洲市場，農民能有更穩定收入。外銷業者自然屋集團總裁陳俊雄表示，屏東芒果試跑歐洲檢疫通關流程時，法國商測出甜度高達19.3度，十分驚豔。首批台灣水果出櫃6公噸，以芒果為大宗，後續會陸續出貨。

農業部今天在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。記者潘奕言／攝影
農業部今天在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。記者潘奕言／攝影

農業部今天在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。記者潘奕言／攝影
農業部今天在屏東縣枋山鄉舉辦「台灣芒果、紅龍果、荔枝首輸歐洲記者會」，台灣珍果將上架法國巴黎最大批發市場「Rungis」。記者潘奕言／攝影

芒果 歐洲 屏東

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