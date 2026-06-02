蘭嶼、綠島污水系統建置緩慢 議員憂海底生態遭破壞

屏東小琉球已陸續設置島內污水處理系統，台東兩大離島綠島、蘭嶼則建置緩慢，台東縣議員簡維國呼籲台東縣政府早日協助建置，避免海底珊瑚礁、魚類生態遭破壞。

民進黨籍縣議員簡維國今天在議會質詢台東縣政府建設處長蔡勝雄時表示，屏東縣小琉球近年已陸續將島內的污水處理系統建置完成，反觀台東的綠島、蘭嶼兩大離島，污水處理進度至今仍顯得相當緩慢，綠島、蘭嶼的海底觀光資源正逐年減少。

簡維國指出，若縣府無法有效協助離島做好污水處理，將導致珊瑚礁及魚類生態遭遇逐漸破壞的危機，嚴重衝擊當地賴以生存的觀光生計。

蔡勝雄表示，離島污水處理確實因過往統籌分配稅款機制、中央補助流程，以及多方意見不一而拉長時程。目前縣府針對綠島與蘭嶼，已規劃出不同的擬施作方式。

蔡勝雄指出，在綠島部分，縣府早在3、4年前便著手規劃，並於綠島機場跑道尾端覓得一處公墓國有地作為建設用地，都市計畫變更亦在通盤檢討執行中。綠島採取的主要施作模式為「家戶接管」，規劃將公館、南寮、中寮等核心商業與民宿林立區域的污水合流，直接收集輸送至大型污水處理廠處理，另外在溫泉部落則規劃設置套裝式處理槽。

至於蘭嶼的施作方式，目前則獲得中央核撥新台幣6000萬元預算進行階段性試辦。主要施作重點分為兩大方向，第1是在蘭嶼高中設置一套污水處理系統，優先收集並處置周邊的生活廢水；第2是透過經費補助，輔導島上尚未裝設化糞池的住戶進行改善。

蔡勝雄表示，由於蘭嶼土地產權與使用狀況較為複雜，目前採取每戶最高補助15萬元的方式，積極輔導在地居民申請裝設化糞池等污水處理設施，並編列委託案進行後續推動。

簡維國要求建設處借鏡屏東小琉球的高效率經驗，積極跨局處克服土地與技術爭議，別讓綠島與蘭嶼的海洋生態在中央與地方的公文往返中持續流失。