高雄仁武考潭排水護岸修復 估8月中旬前完工助通洪

近期降雨造成高雄市仁武區考潭排水既有護岸設施基礎掏空，影響河道穩定及排水功能；市府水利局今天表示，已啟動修復工程，預計8月中旬前完工，完工後可提升護岸結構穩定及河道通洪能力。

高雄市水利局今天發布新聞稿表示，因考潭排水既有護岸設施基礎因降雨被掏空，水利局啟動「仁武區考潭排水護岸災後復建工程」，全面辦理受損護岸修復作業；完工後將有效提升護岸結構穩定性及河道通洪能力，降低豪雨期間沖刷及積淹水風險。

水利局說明，工程已完成發包並進場施工，目前施工進度穩定推進中，預計今年8月中旬前完工；工程內容主要為修復既有擋土牆護岸設施，施作規模約高6公尺、長44.2公尺，經費約新台幣667萬元。

水利局指出，面對近年極端氣候及短延時強降雨日益頻繁，市府將持續盤點轄內易淹水及排水瓶頸區域，加強排水設施巡查、清疏與改善工作，並督導施工單位落實工區安全、交通維持及環境維護管理；未來也將持續推動各項防洪治水建設，提升城市整體防災韌性。