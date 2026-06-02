快訊

查緝畫面曝！日籍現役AV女優來台賣淫遭逮 跨國應召集團馬伕遭判刑3月

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

聽新聞
0:00 / 0:00

14.2億追加預算拍板定案 高雄免費營養午餐與敬老卡加碼可如期上路

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議會今日三讀通過115年高雄市總預算第一次追加（減）預算案，歲入及歲出均追加14億2326萬8千元。圖／高雄市議會提供
高市議會今日三讀通過115年高雄市總預算第一次追加（減）預算案，歲入及歲出均追加14億2326萬8千元。圖／高雄市議會提供

因應高雄市公私立國中小學生免費營養午餐、敬老卡加碼等政策，高市府提出第一次追加預算案，經多日討論，今日完成三讀。高市議會表示，今年的歲入及歲出均追加14億2326萬8千元，歲出總額增為1992億4677萬元。

市府此次追加預算聚焦市民福祉與教育照顧，教育局推動公私立國中小學生免費營養午餐政策，預估有19.5 萬學生受惠，須追加11億925萬元預算，預計115學年實施。

社會局研擬擴大敬老卡服務範圍，從每年1200點增加至每月600點，使用項目變多，預計7月上路，追加1億6495萬2千元預算。

除社會局與教育局外，青年局另追加630萬元預算，用於補助青年學子參與國際研修及國際培訓計畫。審議過程中引起議長康裕成及多位議員關切，最後以附帶決議方式通過預算。

議員邱于軒指出，此計畫是首度實施，若效果卓越，青年局日後編列為常態性年度預算，另跨局處溝通研討執行單位為教育局或青年局，再循法定預算程序送議會審議。

高市議會今日三讀通過115年高雄市總預算第一次追加（減）預算案，議會說明，本次追加（減）預算後，歲入總額增為1943億8881萬2千元，歲出總額增為1992億4677萬元，歲入歲出短差同為48億5795萬8千元；債務還本維持62億元，公債及賒借收入同為110億5795萬8千元。

高雄 高雄市 高市

延伸閱讀

不只公立國中小營養午餐免費 高市府今宣布擴大納入私校學生

營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

敬老卡用途各地紛放寬！新北明年開放超商消費 新竹可到農會、藥局採購

新北敬老卡擴大使用 300點悠遊卡化可消費明年上路

相關新聞

14.2億追加預算拍板定案 高雄免費營養午餐與敬老卡加碼可如期上路

因應高雄市公私立國中小學生免費營養午餐、敬老卡加碼等政策，高市府提出第一次追加預算案，經多日討論，今日完成三讀。高市議會表示，今年的歲入及歲出均追加14億2326萬8千元，歲出總額增為1992億4677萬元。

AI代理人跟物理AI來臨 陳其邁自豪「高雄是第一個應用的城市」

高雄市府與輝達（NVIDIA）合作推動「智慧高雄燈塔計畫」，市長陳其邁昨日聽完輝達執行長黃仁勳演講後表示，現在已進入AI代理人跟物理 AI時代，高雄市是第一個最早使用相關新的技術應用的城市。

旗山糖廠園區營運不振 擬交美濃農會

高雄旗山百年糖廠轉型「東九道之驛」農創園區，斥資逾二億元整修倉庫、辦公室，無奈店家出走、空無一人，歷年來屢遭檢討，民代批評現況與設立初衷落差大。市長陳其邁表示，希望未來由美濃農會主導，成立「東九區水果展售中心」。農會說，在調降租金及補助場地裝潢費為前提下願意承接。

觀察站／農創園區經營 還是讓專業的來

旗糖農創園區從前市長韓國瑜時代就倡議設立東九區農特產品運銷中心，多年後又繞回原地。地方屢次質疑，主導單位都市發展局不專業，應改由觀光局或農業局主導規畫；若未願意面對核心問題，再多得獎光環也無法遮掩「蚊子園區」的經營困境。

屏東邁向數位智慧治理 民代促推「屏東城市幣」 縣府:研議推動

屏東縣議會今行政暨研考處業務報告與質詢，縣議員李世斌針對全台數位經濟與城市「智慧治理」發展提出質詢，建議縣府推動專屬「屏東城市幣」，作為數位治理機制。行研處長王品晴說，將研擬城市幣機制，努力推動此項數位建設。

高雄市微型保險納保年齡放寬至70歲 7千名弱勢長輩受惠

高雄市率先制定「高雄市弱勢族群微型保險自治條例」，針對意外死亡及意外失能的弱勢市民提供保險理賠。高市議會今天三讀通過修正案，納保年齡上限從65歲提高至70歲，預估會有近7千名符弱勢長輩受惠，擴大社會安全保障網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。