14.2億追加預算拍板定案 高雄免費營養午餐與敬老卡加碼可如期上路

因應高雄市公私立國中小學生免費營養午餐、敬老卡加碼等政策，高市府提出第一次追加預算案，經多日討論，今日完成三讀。高市議會表示，今年的歲入及歲出均追加14億2326萬8千元，歲出總額增為1992億4677萬元。

市府此次追加預算聚焦市民福祉與教育照顧，教育局推動公私立國中小學生免費營養午餐政策，預估有19.5 萬學生受惠，須追加11億925萬元預算，預計115學年實施。

社會局研擬擴大敬老卡服務範圍，從每年1200點增加至每月600點，使用項目變多，預計7月上路，追加1億6495萬2千元預算。

除社會局與教育局外，青年局另追加630萬元預算，用於補助青年學子參與國際研修及國際培訓計畫。審議過程中引起議長康裕成及多位議員關切，最後以附帶決議方式通過預算。

議員邱于軒指出，此計畫是首度實施，若效果卓越，青年局日後編列為常態性年度預算，另跨局處溝通研討執行單位為教育局或青年局，再循法定預算程序送議會審議。

高市議會今日三讀通過115年高雄市總預算第一次追加（減）預算案，議會說明，本次追加（減）預算後，歲入總額增為1943億8881萬2千元，歲出總額增為1992億4677萬元，歲入歲出短差同為48億5795萬8千元；債務還本維持62億元，公債及賒借收入同為110億5795萬8千元。