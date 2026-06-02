快訊

威力彩又槓上看7.7億！端午節前3生肖有偏財運 龍吃完肉粽再下注

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖休閒漁船出海故障漂流 船長與寵物犬獲救

中央社／ 澎湖縣2日電

一艘澎湖「休閒漁政（西）0001」漁船，陳姓船長帶寵物犬出海作業，今天清晨在西嶼大菓葉海域故障漂流，澎湖海巡隊獲報馳往救援，船長和寵物犬安置艇上，船筏以拖帶返回馬公港檢修。

海巡署第十三巡防區指揮部於今天清晨2時許接獲報案，在澎湖西嶼大菓葉東0.2浬一艘「休閒漁政（西）0001」漁船，因失去動力於海上漂流，船上有陳姓船長1人和1隻寵物，通報澎湖海巡隊派艇救援。

澎湖海巡隊即調派在線上執勤巡防艇前往協處，在清晨3時10分發現「休」漁船在大菓葉東南0.8浬漂流，先行將陳姓船長及寵物犬安置於巡防艇，考量附近海域近岸，擔心擱淺，漁船採取拖帶方式，在清晨5時平安將「休」漁船拖返進馬公港，人船和寵物都告平安。

澎湖海巡隊表示，失去動力漂流的「休閒漁政（西）0001」漁船，初步了解是螺旋槳故障，無法輸出動力所致，並進行檢修。

海巡署金馬澎分署呼籲船隻出海作業，應加強航前檢查，以確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將立即前往處理，以維護民眾生命財產安全。

澎湖 寵物 海巡署

延伸閱讀

侏儒抹香鯨誤闖澎湖擱淺 農漁局協助成功野放

日菲談判 漁民：若影響作業 政府要發聲

澎湖青螺濕地赫見3隻海豚擱淺死亡 死因待解剖

中國海警船現身蘭嶼外海 海巡署長濱艦併航監控中

相關新聞

AI代理人跟物理AI來臨 陳其邁自豪「高雄是第一個應用的城市」

高雄市府與輝達（NVIDIA）合作推動「智慧高雄燈塔計畫」，市長陳其邁昨日聽完輝達執行長黃仁勳演講後表示，現在已進入AI代理人跟物理 AI時代，高雄市是第一個最早使用相關新的技術應用的城市。

旗山糖廠園區營運不振 擬交美濃農會

高雄旗山百年糖廠轉型「東九道之驛」農創園區，斥資逾二億元整修倉庫、辦公室，無奈店家出走、空無一人，歷年來屢遭檢討，民代批評現況與設立初衷落差大。市長陳其邁表示，希望未來由美濃農會主導，成立「東九區水果展售中心」。農會說，在調降租金及補助場地裝潢費為前提下願意承接。

觀察站／農創園區經營 還是讓專業的來

旗糖農創園區從前市長韓國瑜時代就倡議設立東九區農特產品運銷中心，多年後又繞回原地。地方屢次質疑，主導單位都市發展局不專業，應改由觀光局或農業局主導規畫；若未願意面對核心問題，再多得獎光環也無法遮掩「蚊子園區」的經營困境。

屏東邁向數位智慧治理 民代促推「屏東城市幣」 縣府:研議推動

屏東縣議會今行政暨研考處業務報告與質詢，縣議員李世斌針對全台數位經濟與城市「智慧治理」發展提出質詢，建議縣府推動專屬「屏東城市幣」，作為數位治理機制。行研處長王品晴說，將研擬城市幣機制，努力推動此項數位建設。

高雄市微型保險納保年齡放寬至70歲 7千名弱勢長輩受惠

高雄市率先制定「高雄市弱勢族群微型保險自治條例」，針對意外死亡及意外失能的弱勢市民提供保險理賠。高市議會今天三讀通過修正案，納保年齡上限從65歲提高至70歲，預估會有近7千名符弱勢長輩受惠，擴大社會安全保障網。

從社區供餐煮到滿身汗到現代化廚房 塔后活動中心今圓夢啟用

金湖鎮塔后社區今天洋溢喜慶氣氛，居民期盼多年的社區活動中心落成啟用，上午啟用典禮在熱鬧舞獅、大鼓與鄉親掌聲中揭開序幕，許多居民一早便到場見證這項重要建設，不少人形容「就像家裡辦喜事」，期待已久的社區新據點終於正式啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。