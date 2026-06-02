澎湖休閒漁船出海故障漂流 船長與寵物犬獲救

一艘澎湖「休閒漁政（西）0001」漁船，陳姓船長帶寵物犬出海作業，今天清晨在西嶼大菓葉海域故障漂流，澎湖海巡隊獲報馳往救援，船長和寵物犬安置艇上，船筏以拖帶返回馬公港檢修。

海巡署第十三巡防區指揮部於今天清晨2時許接獲報案，在澎湖西嶼大菓葉東0.2浬一艘「休閒漁政（西）0001」漁船，因失去動力於海上漂流，船上有陳姓船長1人和1隻寵物，通報澎湖海巡隊派艇救援。

澎湖海巡隊即調派在線上執勤巡防艇前往協處，在清晨3時10分發現「休」漁船在大菓葉東南0.8浬漂流，先行將陳姓船長及寵物犬安置於巡防艇，考量附近海域近岸，擔心擱淺，漁船採取拖帶方式，在清晨5時平安將「休」漁船拖返進馬公港，人船和寵物都告平安。

澎湖海巡隊表示，失去動力漂流的「休閒漁政（西）0001」漁船，初步了解是螺旋槳故障，無法輸出動力所致，並進行檢修。

海巡署金馬澎分署呼籲船隻出海作業，應加強航前檢查，以確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡隊將立即前往處理，以維護民眾生命財產安全。