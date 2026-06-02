AI代理人跟物理AI來臨 陳其邁自豪「高雄是第一個應用的城市」

高雄市府與輝達（NVIDIA）合作推動「智慧高雄燈塔計畫」，市長陳其邁昨日聽完輝達執行長黃仁勳演講後表示，現在已進入AI代理人跟物理 AI時代，高雄市是第一個最早使用相關新的技術應用的城市。

高雄市長陳其邁昨受邀出席輝達 GTC Taipei，聽完黃仁勳的演講之後，對於高雄推動智慧城市有一些啟發。

市長陳其邁今早市政會議前受訪表示， AI代理人（Agentic AI）跟物理 AI（Physical AI）時代來臨，高雄跟 NVIDIA已進行3年多合作，原來是利用它來打破各局處領域的疆界，包括交通、水利、環保等各項領域應用整合，做最有效的模型訓練跟推理，運用來解決城市治理的各種痛點。

陳其邁說，隨著 AI代理人或物理 AI的時代來臨，高雄在燈塔計畫裡面已全面對接這些新工具或新技術的相關應用，如從感知到車流量增加塞車，怎麼樣進入模擬，然後到真實世界，能夠連接到交通號誌系統，包括警察交通疏導或各種不同情境的物理AI行動，這樣能夠很快來解決（問題），讓城市治理更有效率。

演講會後陳其邁跟NVIDIA團隊開會，交換經驗。陳其邁說，市府在智慧城市治理部分一直與輝達保持非常密切的協調，也有回饋使用上的問題，討論如何提升效率、全面迎向智慧城市的來臨，運用最新工具來解決過去城市碰到的問題。

陳其邁表示，只要到NVIDIA網站查閱，即可知道高雄在智慧城市治理部分可以說是最早，且運用規模最大，現在進入 AI代理人跟物理 AI時代，高雄市也是第一個最早使用相關新技術應用的城市。