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觀察站／農創園區經營 還是讓專業的來

聯合報／ 本報記者徐白櫻
高市府與台糖公司合作改造旗山百年糖廠，農創園區營運績效差，製糖工場未開放、園區空無一人。記者徐白櫻／攝影
高市府與台糖公司合作改造旗山百年糖廠，農創園區營運績效差，製糖工場未開放、園區空無一人。記者徐白櫻／攝影

旗糖農創園區從前市長韓國瑜時代就倡議設立東九區農特產品運銷中心，多年後又繞回原地。地方屢次質疑，主導單位都市發展局不專業，應改由觀光局或農業局主導規畫；若未願意面對核心問題，再多得獎光環也無法遮掩「蚊子園區」的經營困境。

旗糖位處國道十號旗山末端，也是東高雄九區門戶樞紐，占地寬廣且停車方便。台糖停止製糖後，工廠保存完整製糖設備及特色煙囪，市府近年也爭取預算整修閒置倉庫群及成立遊客服務中心，曾獲得高雄市城市工程品質金質獎、國家卓越建設獎最佳環境文化類金質獎及第卅屆中華建築優良公共建設金石獎肯定。

觀光吸引力、交通便利性、旅遊配套及政策支持等條件無一欠缺，唯獨園區營運慘澹變成大錢坑。旗糖假日人潮不少、遊覽車也多，不過遊客多半去糖廠商店吃冰、爬旗尾山或騎單車去旗山老街，很少人走入農創基地。

遊客直言，製糖工廠未開放、店家幾乎全關門，農創園區很無聊，不想浪費時間走進去。

在地議員林富寶曾批評「都發局不務正業」，農創營運並非都發局專業領域，建議改由農業局或觀光局主導。面對外界質疑，都發局以歷年獲獎績效回應，最後無疾而終。

建築與環境規畫受肯定固然可喜，然而環境設施與商業經營是相輔相成的共生關係，兩者缺一不可，核心問題不解決，投入再多資源也是「打水漂」。

韓國瑜 台糖 觀光局

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