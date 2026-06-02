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營運不振 旗山糖廠園區 擬交美濃農會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高市府與台糖公司合作改造旗山百年糖廠，「東九道之驛」店家營運效果不彰，園區空蕩蕩。記者徐白櫻／攝影
高市府與台糖公司合作改造旗山百年糖廠，「東九道之驛」店家營運效果不彰，園區空蕩蕩。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山百年糖廠轉型「東九道之驛」農創園區，斥資逾二億元整修倉庫、辦公室，無奈店家出走、空無一人，歷年來屢遭檢討，民代批評現況與設立初衷落差大。市長陳其邁表示，希望未來由美濃農會主導，成立「東九區水果展售中心」。農會說，在調降租金及補助場地裝潢費為前提下願意承接。

高市府二○一四年起與台糖公司合作改造糖廠，閒置倉庫群整修後對外開放，原計畫成為農特產品展售或手作體驗空間，戶外空間則為假日市集。然而營運多年不見起色，監察委員於今年三月實地視察，多名議員齊批功能不彰。

議員許采蓁製作高雄「蚊子館地圖」，「東九道之驛」榜上有名，她點名都發局曾宣稱出租率七成，實地走訪營業時段幾乎空無一人。議員白喬茵批評，旗糖屢被審計部檢討營運缺失，十七棟建物一度只有三棟出租，理想跟現實差距很大，還有出租空間被當辦公室或私人倉庫、日常大門深鎖。

議員朱信強說，都發局花二點六億元整修的園區冷冷清清，都發局應與農業局攜手合作，串聯旗美地區六家農會，倉庫用來展售各農會品牌商品，不僅方便遊客採買農特產品，也兼具觀光效益。

市長陳其邁坦言曾親自致電美濃區農會總幹事鍾清輝討論此議題，他對目前園區出現火鍋店、冰店及社區活動據點的未整合情況也不滿意，日後盼由美濃農會接手，串聯在地農會成立東九區水果展售中心，市府將全力支持相關經費。

美濃農會未來超市建立口碑，已成為高雄一四七稻米、紅豆、白玉蘿蔔及橙蜜番茄等農產品銷售處，常吸引外地遊客專程採買，前總統蔡英文上月也來參訪。鍾清輝說，農會經營主力在美濃，人員及資金拓展至旗山相對辛苦，整體營運尚待進一步討論確定。

美濃 農會 陳其邁

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