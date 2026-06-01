屏東邁向數位智慧治理 民代促推「屏東城市幣」 縣府:研議推動

屏東縣議會今行政暨研考處業務報告與質詢，縣議員李世斌針對全台數位經濟與城市「智慧治理」發展提出質詢，建議縣府推動專屬「屏東城市幣」，作為數位治理機制。行研處長王品晴說，將研擬城市幣機制，努力推動此項數位建設。

李世斌說，推動城市幣是全台各地方政府落實數位治理的基本配備，並舉出外縣市成功案例，包括台東縣「TTPush台東金幣」克服偏鄉與高齡化數位落差，讓民眾購買在地農產；新北市的「新北幣」則結合淨零碳排與ESG概念鼓勵民眾參與市政。南投縣的「點點投」平台利用LINE導入網頁，讓長輩免下載APP即可原地轉會員，點數應用在衛生局癌症篩檢宣導及地方商圈消費折抵，成功打破數位落差。

針對屏東現況，李世斌表示，最大的危機在於新北市、台東縣與雲林縣已達成全國首創的「跨縣市點數互通」結盟，屏東若不盡速加入，恐錯失龐大的跨縣市觀光紅利。

李世斌說，研考處應扛起跨局處整合責任並提出三項訴求，啟動建置專案評估並提出具體時程表；研考處主導整合交旅處、社會處與衛生局的宣導經費進單一平台，透過任務給點給予民眾實質回饋刺激在地消費；平台建置後須展現企圖心，主動與已結盟外縣市洽談，觀光點數紅利帶入屏東特約店家。

行政暨研考處處長王品晴在答詢說，針對城市幣推動，縣府團隊積極研擬相關運作機制，規畫過程中，廣泛參考全台各地方政府推行方式與成功經驗。

王品晴強調，後續將詳細研議結果與規畫方向向縣長報告，承諾會在努力推動城市幣與智慧治理的這個部分持續精進。