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高雄市微型保險納保年齡放寬至70歲 7千名弱勢長輩受惠

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃柏霖推動弱勢市民微型保險，高雄市在2022 年 10 月 13 日頒布自治條例，今天議會三讀通過修正案，將納保年齡由現行的65歲提高至70歲。圖／高市議會提供
高雄市議員黃柏霖推動弱勢市民微型保險，高雄市在2022 年 10 月 13 日頒布自治條例，今天議會三讀通過修正案，將納保年齡由現行的65歲提高至70歲。圖／高市議會提供

高雄市率先制定「高雄市弱勢族群微型保險自治條例」，針對意外死亡及意外失能的弱勢市民提供保險理賠。高市議會今天三讀通過修正案，納保年齡上限從65歲提高至70歲，預估會有近7千名符弱勢長輩受惠，擴大社會安全保障網。

市議員黃柏霖4年前推動「高雄市弱勢族群微型保險自治條例」，高雄因此成為全國第一個將弱勢族群微型保險以自治條例方式制度化的直轄市，多年來透過公私協力方式給予經濟弱勢市民投保意外死亡及意外失能，為弱勢族群撐起保戶傘。

黃柏霖說，現行條文的納保對象年齡限制為15歲以上、未滿65歲，考量高齡化社會及職場「高年級實習生」增多，有必要將保險年齡上調至70歲，藉此保障更多弱勢高齡市民。

高雄市議會指出，第4條修正案今日在全場議員無異議下通過，由議長康裕成敲槌完成三讀，展現議會對弱勢照顧政策的高度共識，預計將新增近7千名弱勢長者受惠。

自治條例明文規定，弱勢族群身分涵蓋低收入戶及中低收入戶之家庭成員、領有身心障礙者生活補助之輕、中度身心障礙者，以及領有弱勢單親家庭子女生活補助者之申請人及其子女，保險金額最高達30萬元。以去年為例，全市共7萬4682人免費加入，投保總金額1423萬元。

高雄 微型保險

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