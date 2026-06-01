150年前當嫁妝的石滬 牛心灣石滬展開為期60天修護

擁上百年歷史「牛心灣石滬」受風浪衝擊部分倒塌，澎湖西嶼鄉公所與赤馬社區今天聯手修護，讓傳統石滬風華再現，打造漁翁島（即西嶼）海岸觀光旅遊新軸線，帶動文化觀光產業。

澎湖「牛心灣石滬」修護工程，今天下午由西嶼鄉長李添進、前馬公市長葉竹林等人依循傳統科儀後，由澎湖石滬團隊洪振發等人動工後，展開為期60天修護，儀式簡單隆重，為保護石滬文化資產盡心力。

石滬管理人楊文燦表示，「牛心灣石滬」位處在赤馬牛心山旁而得名，透過其家父口述中，早年因以捕魚維生的內垵村薛家嫁女至赤馬從事農耕的楊家時，將當時只有單口滬房的「笨箕滬」作為「嫁妝」之用，讓當地的村民定期輪流巡滬，家家都有魚可吃，迄今已有150年歷史，今年5月間石滬還闖入了大量紅甘魚，讓村民發了一筆小財。

李添進表示，澎湖西嶼鄉從牛心灣至五孔頂沿線，潮間帶擁有傳統的石滬文化、牛心山景觀、美麗蜿蜒的海岸線、五孔頂上內海視野等資源，極具發展海岸遊憩與文化觀光潛力；其中「牛心灣石滬」的滬手因受風浪衝擊部分倒塌，今天起進行修護工程，對地方維護文化資產別具意義，盼未來續在文化觀光產業上扮演重要角色。

澎湖全島各沿岸潮間上都有傳統石滬群，全縣估計有900多座石滬，大部分都保護或修護完好，但有少部分已遭淤沙掩埋，其中白沙吉貝嶼海域有90餘座最多，澎湖最著名的七美「雙心石滬」，已趕在今年5月完成修護。